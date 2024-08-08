Кулеба підписав угоду про безвізовий режим між Україною та Маврикієм

Маніш Гобін та Дмитро Кулеба домовилися про розширення співпраці між Сумським державним університетом і маврикійською Вайтфілд Бізнес-Школою

Міністр закордонних справ України здійснив перший візит до Маврикію з часу встановлення двосторонніх відносин у 1992 році

Сьогодні, 8 серпня, глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Манішем Гобіном у столиці Порт-Луї. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

«Дмитро Кулеба та Маніш Гобін домовилися про залучення інвестиційних можливостей Маврикію до відновлення України», – йдеться у повідомленні.

Зауважується, що міністри підписали угоду про безвізовий режим між Україною та Маврикієм, яка «сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів до України та після завершення війни збільшить кількість українських туристів на Маврикії». До того ж Кулеба та Гобін домовилися про розширення співпраці між Сумським державним університетом і маврикійською Вайтфілд Бізнес-Школою.

МЗС зазначає, що це перший візит міністра закордонних справ України до Маврикію з часу встановлення двосторонніх відносин у 1992 році.

Нагадаємо, що раніше голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з міністеркою закордонних справ Малаві Ненсі Тембо. Вони підписали меморандум про політичні консультації між міністерствами.