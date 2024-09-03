Міністра закордонних справ можливо відправлять у відставку – ЗМІ

Із кандидатурою на місце Кулеби ще не визначилися

В уряді обговорюють звільнення Кулеби

Дмитра Кулебу можуть звільнити з посади міністра закордонних справ, а його місце може зайняти перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга. Про це повідомляє Українська правда.

Джерела також зазначають, що в уряді готуються інші кадрові зміни. Однак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за попередньою інформацією, залишиться на своїй посаді.

Нагадаємо, Віцепрем'єрка Стефанішина подала заяву про відставку, бо планує очолити Мін'юст.

Напередодні заяви на звільнення написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишін Олександр, міністр юстиції України Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля Віталія.

Згодом народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що більше 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін, а на Україну очікує «день звільнень, а післязавтра день призначень».

Як відомо, увечері 2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін. Передумовою для цього стало рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.