Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міністра закордонних справ можливо відправлять у відставку – ЗМІ

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міністра закордонних справ можливо відправлять у відставку – ЗМІ
Із кандидатурою на місце Кулеби ще не визначилися
Фото з відкритих джерел

В уряді обговорюють звільнення Кулеби

Дмитра Кулебу можуть звільнити з посади міністра закордонних справ, а його місце може зайняти перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга. Про це повідомляє Українська правда.

Джерела також зазначають, що в уряді готуються інші кадрові зміни. Однак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за попередньою інформацією, залишиться на своїй посаді.

Нагадаємо, Віцепрем'єрка Стефанішина подала заяву про відставку, бо планує очолити Мін'юст.

Напередодні заяви на звільнення написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишін Олександр, міністр юстиції України Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля Віталія.

Згодом народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що більше 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін, а на Україну очікує «день звільнень, а післязавтра день призначень».

Як відомо, увечері 2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін. Передумовою для цього стало рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Читайте також:

Теги: звільнення Дмитро Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хейло став заступником Галущенка на початку вересня 2023 року
Кабмін звільнив заступника міністра енергетики, якого правоохоронці спіймали на хабарі
12 серпня, 11:15
Наступника Байдена чекають складні часи на посаді президента
Байден залишить по собі «сумну спадщину» – колонка The Wall Street Journal
19 серпня, 08:28
ХАМАС звинуватило прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в створенні нових перешкод на переговорах
Угрупування ХАМАС назвало причину відмови від угоди з Ізраїлем
19 серпня, 11:03
Іран розширює можливості спостереження за допомогою супутникового партнерства з Китаєм
Іран почне вивчати цілі в Ізраїлі за допомогою Китаю – Washington Post
20 серпня, 09:03
Стрєлкова затримали у липні 2023 року
Росія визнала терориста Стрєлкова «схильним до втечі»
28 серпня, 22:00
Офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації щодо полонених
Нова хвиля шахрайства: зловмисники полюють на родини полонених воїнів
31 серпня, 14:30
Президент США розглядає можливість представити Ізраїлю та ХАМАСу остаточну пропозицію щодо звільнення заручників і припинення вогню в Газі
Байден невдовзі передасть Ізраїлю та ХАМАСу фінальний варіант угоди про перемир'я
Вчора, 15:40
Дуров налаштований знайти помешкання у Парижі
Стало відомо, що зробив Дуров відразу після звільнення під заставу
Вчора, 14:24
Денис Малюська перебуває на посаді міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року
«Прошу депутатів підтримати відставку». Малюська йде з посади після п'яти років роботи
Сьогодні, 21:06

Політика

Міністра закордонних справ можливо відправлять у відставку – ЗМІ
Міністра закордонних справ можливо відправлять у відставку – ЗМІ
Ірина Верещук подала заяву про відставку
Ірина Верещук подала заяву про відставку
Зеленський назвав умову, за якої російські удари по Україні  будуть неможливими
Зеленський назвав умову, за якої російські удари по Україні  будуть неможливими
Президент звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента
Президент звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента
Віцепрем'єрка Стефанішина подала заяву про відставку, бо планує очолити Мін'юст
Віцепрем'єрка Стефанішина подала заяву про відставку, бо планує очолити Мін'юст
СБУ не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням начштабом Безпілотних сил
СБУ не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням начштабом Безпілотних сил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
30K
ЗСУ просунулися вперед у Курській області – ISW
28K
СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона
25K
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
21K
Вперше за 87 років Німеччина планує закрити заводи Volkswagen по всій країні

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua