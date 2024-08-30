Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Польщі вибухнув скандал, через заяви Кулеби про «українські території»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Польщі вибухнув скандал, через заяви Кулеби про «українські території»
фото: з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не стане членом ЄС без врегулюваня спірних історичних питань. Про це повідомляє агенція PAP.

Такі слова польського прем'єра прозвучали на тлі заяв міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який під час виступу на Campus Polska Przyszłości згадав про операцію «Вісла» та «українські території», що викликало негативну реакцію поляків. 

Як зазначає видання Do rzeczy, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Campus Polska Przyszłości, де він зустрівся з молоддю разом із головою польської дипломатії Радославом Сікорським.

Коли з аудиторії пролунало питання щодо відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії, Кулеба звернув увагу на те, що зустріч учасників Кампусу проходить в Ольштині, куди українське населення було переселено в 1947 році в рамках операції «Вісла».

«Ви знаєте, якою була операція «Вісла» , і знаєте, що всі ці українці були примусово вигнані з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині» – сказав Кулеба. 

Такі слова викликали обурення серед поляків, зокрема прем'єр-міністр Дональд Туск відреагував на слова Дмитра Кулеби заявивши, що це має «однозначно негативну» оцінку.

За його словами, які наводить РАР, Київ повинен усвідомити, що роз'яснення історичних питань лежить насамперед в інтересах України, яка не вступить до ЄС без польської згоди. 

На запитання про цю заяву під час п'ятничної конференції прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що йому дуже хотілося б, аби «спірні питання в польсько-українських відносинах» не використовувалися як привід для тих, хто просуває «проросійські настрої», хоча вони є «маргінальними» у Польщі.

Він також заявив, що має «однозначно негативну оцінку» слів українського міністра. За його словами, Україна все одно повинна буде «відповідати польським очікуванням, що стосується не копання в історії, а побудови відносин на основі правди про цю історію» .

«Адже я знаю, що ця істина не чорно-біла, що на польській стороні тільки ангели, а на українській - злочин, але тим більше правда, ексгумація і чесна оцінка того, що сталося під час Другої світової війни і після неї є необхідною - це елементи, необхідні для того, щоб налагодити хороші польсько-українські відносини», – сказав Туск.

На питання щодо заяви віце-прем'єр-міністра та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, який у липні заявив, що Україна не може стати членом Європейського Союзу, доки Варшава і Київ не вирішать питання Волинської трагедії, Туск відповів, що той має рацію, але при цьому «не сказав нічого нового» .

«Україна не буде членом Європейського Союзу без польської згоди. Україна повинна відповідати стандартам, і вони різноманітні - це не тільки питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання стандартів, я б сказав, культурно-політичних», – наголосив Туск.

Туск зазначив, що Європейський Союз не був би створений без примирення між такими країнами, як Німеччина і Франція або Німеччина і Польща. Він підкреслив, що «українці повинні розуміти, що вступ до ЄС означає приєднання до стандартів, що стосуються політичної та історичної культури». 

Глава польського уряду заявив, що під час польського головування в Раді ЄС у першій половині 2025 року він «все чіткіше» пояснюватиме, що врегулювання польсько-українських відносин відповідає інтересам Києва. 

«Тому нам потрібно залагодити цю історію, якщо ми хочемо будувати спільне майбутнє» – підсумував Туск.

Реакція польських політиків

Заява Кулеби, а також відсутність реакції з боку польського глави МЗС Сікорського викликала хвилю обурення серед польських політиків.

«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав територію Любліна, Підкарпаття та Малопольщі «українськими територіями». Це безпрецедентна подія в польсько-українських відносинах», – заявила екс-прем’єр-міністр Беата Шидло.

При цьому вона  додала, що «після більш ніж двох років порятунку України військовою технікою та всією іншою підтримкою українська влада ставиться до Польщі з презирством і зухвалістю». «Ви не тільки робите неправильно, пане Кулеба, ви робите дурниці», – заявила вона.

Реакція МЗС

Водночас Міністерство закордонних справ України відреагувало на збурення польської сторони та роз'яснило заяву Кулеби.

«Шкодуємо, що деякі сили, які не зацікавлені в дружніх українсько-польських відносинах, намагаються поставити слова міністра в контексті передбачуваних територіальних претензій, які український міністр закордонних справ ніколи не висловлював і не міг висловити», – зазначили у відомстві.

У заяві йдеться, що «у відповідь на запитання однієї з учасниць молодіжного форуму в Ольштині міністр закордонних справ України говорив про тисячі українців, які в результаті злочину комуністичного режиму – Акції Вісла – були примусово переселені з території Польщі, де жили в компактній спільноті».

«Саме в цьому дусі слід розуміти його слова про «українські території» – тобто території Польщі, на яких українці історично жили в компактній спільноті» – заявили в українському МЗС.

Нагадаємо, наприкінці липня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш  заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року. 

Раніше заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що доки Україна не вирішить питання ексгумації останків жертв Волинської трагедії, доти країні «немає сенсу мріяти про вступ до ЄС».

До відома, у липні 2023 року Сейм Польщі у вівторок ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини. У документі сказано, що польсько-українське примирення має включати визнання провини і вшанування пам'яті жертв. 

До слова, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

Читайте також:

Теги: Волинська трагедія Польща Дональд Туск Дмитро Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародна поліцейська операція з затримання транснаціонального наркоугрупування
Спецоперація України та Польщі: правоохоронці затримали угрупування наркодилерів
Сьогодні, 16:05
Росія шаленими темпами накопичувала золото протягом останніх років
Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка
26 серпня, 15:18
У Польщі набір продуктів для приготування борщу обійдеться у 306,9 грн
Де дорожчий борщ? Аналітики порівняли вартість в Україні та Польщі
23 серпня, 13:08
з початком навчального року виплати припиняться, якщо ваша дитина не навчатиметься у польській школі
Освіта, виплати, іспити: які зміни чекають на українських дітей у Польщі
20 серпня, 22:20
У Польщі поїзд зіштовхнувся з дикою твариною
У Польщі потяг зіштовхнувся з твариною: затримується український рейс
17 серпня, 08:36
Дуда поклав вінок до пам’ятника загиблим воїнам УНР
Президент Польщі вшанував пам’ять воїнів УНР
15 серпня, 12:01
Громадяни зможуть перетнути кордон у тимчасовому пункті перетину у Белзькій громаді
На кордоні з Польщею на два дні відкриється додатковий перехід
13 серпня, 23:18
Сандра Янковяк отримала неприємні емоції під час Олімпіади
Коробка із найціннішим. На Олімпіаді невідомі пограбували польську яхтсменку
6 серпня, 11:44
Українське кафе-пекарня «Львівські круасани» у Варшаві
Українці відвойовують собі місце серед бізнесменів у Польщі
4 серпня, 06:00

Політика

Румунія готується передати Україні Patriot
Румунія готується передати Україні Patriot
Суд Гааги вимагає заарештувати Путіна в Монголії
Суд Гааги вимагає заарештувати Путіна в Монголії
У Польщі вибухнув скандал, через заяви Кулеби про «українські території»
У Польщі вибухнув скандал, через заяви Кулеби про «українські території»
Китай погрожує Філіппінам: у чому причина
Китай погрожує Філіппінам: у чому причина
Знищення ракет і дронів РФ: міноборони Польщі зробило заяву
Знищення ракет і дронів РФ: міноборони Польщі зробило заяву
Виконує завдання Китаю? Навіщо Путін їде в Монголію
Виконує завдання Китаю? Навіщо Путін їде в Монголію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
18K
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
13K
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність
12K
У ЄС зміняться правила щодо ручної поклажі у літаках: пояснення Єврокомісії

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Вчора, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Вчора, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua