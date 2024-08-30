У Польщі вибухнув скандал, через заяви Кулеби про «українські території»

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не стане членом ЄС без врегулюваня спірних історичних питань. Про це повідомляє агенція PAP.

Такі слова польського прем'єра прозвучали на тлі заяв міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який під час виступу на Campus Polska Przyszłości згадав про операцію «Вісла» та «українські території», що викликало негативну реакцію поляків.

Як зазначає видання Do rzeczy, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Campus Polska Przyszłości, де він зустрівся з молоддю разом із головою польської дипломатії Радославом Сікорським.

Коли з аудиторії пролунало питання щодо відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії, Кулеба звернув увагу на те, що зустріч учасників Кампусу проходить в Ольштині, куди українське населення було переселено в 1947 році в рамках операції «Вісла».

«Ви знаєте, якою була операція «Вісла» , і знаєте, що всі ці українці були примусово вигнані з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині» – сказав Кулеба.

Такі слова викликали обурення серед поляків, зокрема прем'єр-міністр Дональд Туск відреагував на слова Дмитра Кулеби заявивши, що це має «однозначно негативну» оцінку.

За його словами, які наводить РАР, Київ повинен усвідомити, що роз'яснення історичних питань лежить насамперед в інтересах України, яка не вступить до ЄС без польської згоди.

На запитання про цю заяву під час п'ятничної конференції прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що йому дуже хотілося б, аби «спірні питання в польсько-українських відносинах» не використовувалися як привід для тих, хто просуває «проросійські настрої», хоча вони є «маргінальними» у Польщі.

Він також заявив, що має «однозначно негативну оцінку» слів українського міністра. За його словами, Україна все одно повинна буде «відповідати польським очікуванням, що стосується не копання в історії, а побудови відносин на основі правди про цю історію» .

«Адже я знаю, що ця істина не чорно-біла, що на польській стороні тільки ангели, а на українській - злочин, але тим більше правда, ексгумація і чесна оцінка того, що сталося під час Другої світової війни і після неї є необхідною - це елементи, необхідні для того, щоб налагодити хороші польсько-українські відносини», – сказав Туск.

На питання щодо заяви віце-прем'єр-міністра та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, який у липні заявив, що Україна не може стати членом Європейського Союзу, доки Варшава і Київ не вирішать питання Волинської трагедії, Туск відповів, що той має рацію, але при цьому «не сказав нічого нового» .

«Україна не буде членом Європейського Союзу без польської згоди. Україна повинна відповідати стандартам, і вони різноманітні - це не тільки питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання стандартів, я б сказав, культурно-політичних», – наголосив Туск.

Туск зазначив, що Європейський Союз не був би створений без примирення між такими країнами, як Німеччина і Франція або Німеччина і Польща. Він підкреслив, що «українці повинні розуміти, що вступ до ЄС означає приєднання до стандартів, що стосуються політичної та історичної культури».

Глава польського уряду заявив, що під час польського головування в Раді ЄС у першій половині 2025 року він «все чіткіше» пояснюватиме, що врегулювання польсько-українських відносин відповідає інтересам Києва.

«Тому нам потрібно залагодити цю історію, якщо ми хочемо будувати спільне майбутнє» – підсумував Туск.

Реакція польських політиків

Заява Кулеби, а також відсутність реакції з боку польського глави МЗС Сікорського викликала хвилю обурення серед польських політиків.

«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав територію Любліна, Підкарпаття та Малопольщі «українськими територіями». Це безпрецедентна подія в польсько-українських відносинах», – заявила екс-прем’єр-міністр Беата Шидло.

При цьому вона додала, що «після більш ніж двох років порятунку України військовою технікою та всією іншою підтримкою українська влада ставиться до Польщі з презирством і зухвалістю». «Ви не тільки робите неправильно, пане Кулеба, ви робите дурниці», – заявила вона.

Реакція МЗС

Водночас Міністерство закордонних справ України відреагувало на збурення польської сторони та роз'яснило заяву Кулеби.

«Шкодуємо, що деякі сили, які не зацікавлені в дружніх українсько-польських відносинах, намагаються поставити слова міністра в контексті передбачуваних територіальних претензій, які український міністр закордонних справ ніколи не висловлював і не міг висловити», – зазначили у відомстві.

У заяві йдеться, що «у відповідь на запитання однієї з учасниць молодіжного форуму в Ольштині міністр закордонних справ України говорив про тисячі українців, які в результаті злочину комуністичного режиму – Акції Вісла – були примусово переселені з території Польщі, де жили в компактній спільноті».

«Саме в цьому дусі слід розуміти його слова про «українські території» – тобто території Польщі, на яких українці історично жили в компактній спільноті» – заявили в українському МЗС.

Нагадаємо, наприкінці липня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року.

Раніше заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що доки Україна не вирішить питання ексгумації останків жертв Волинської трагедії, доти країні «немає сенсу мріяти про вступ до ЄС».

До відома, у липні 2023 року Сейм Польщі у вівторок ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини. У документі сказано, що польсько-українське примирення має включати визнання провини і вшанування пам'яті жертв.

До слова, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.