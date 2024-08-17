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Німеччина припиняє військову допомогу Україні? МЗС зробило заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Німеччина припиняє військову допомогу Україні? МЗС зробило заяву
Україна розраховує, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони і в цьому році
фото: РБК-Україна

Українська сторона продовжує працювати з німецькими партнерами над збереженням і зміцненням підтримки

Повідомлення про буцімто припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними. Рівень підтримки нашої країни на наступний рік буде відомий лише після затвердження бюджету, яке очікується в листопаді. Про це в коментарі «Укрінформу» заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

«Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі», – зазначив він.

Речник МЗС зауважив, що в Німеччині справді триває бюджетний процес, «за яким ми уважно спостерігаємо». За його словами, очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

«Нині, як і минулоріч, уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Минулоріч ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени», – нагадав Тихий.

Він запевнив, що українська сторона продовжує працювати з німецькими партнерами над збереженням і зміцненням підтримки України. «Підкреслюємо, що кожне євро, інвестоване в зміцнення обороноздатності нашої держави, — це внесок у безпеку всієї Європи на тлі російської агресії», – акцентував речник МЗС.

Він додав, що українська сторона вдячна Німеччині, яка залишається лідером серед європейських країн за обсягами підтримки України, а також відзначив, що німецька допомога вже врятувала тисячі життів в Україні та є стратегічно важливою для захисту життів у подальшому.

«Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в цьому році», – зазначив Тихий.

Речник МЗС також висловив сподівання на швидку та небюрократичну імплементацію рішення лідерів Групи Семи про використання прибутків від заморожених російських активів на користь України.

«На нашу думку, ці кошти мають не замінити, а доповнити триваючу європейську та німецьку допомогу», – зауважив він.

Насамкінець Тихий зазначив, що, як постійно наголошує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, військова допомога Україні – це інвестиція у безпеку кожного європейця, а її збільшення – це страхове гарантування миру в Європі на десятиліття вперед.

Як повідомили ЗМІ з посиланням на Bild, уряд Німеччини припиняє виділення нових коштів на допомогу Україні. За інформацією видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр фінансів Крістіан Лінднер заморозили усі нові заявки на фінансування.

Зазначається, що поточні контракти будуть виконані, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не будуть схвалені через те, що у нинішньому бюджетному плануванні не закладено грошей, які можна було б передати Києву.

Раніше повідомлялося, що Німеччина могла б заощадити від 30 до 50 млрд євро за рахунок припинення фінансування України, посилення міграційної політики та зміни енергетичної політики.

До слова, влада ФРН включатиме у військові витрати ремонт доріг, щоб досягти потрібного НАТО показника витрат на оборону. Відповідно до запитів Північноатлантичного альянсу, Німеччина має щорічно витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП. Сприяти виконанню цього завдання до 2028 року покликаний спеціальний фонд у розмірі понад 100 млрд євро.

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Теги: Німеччина міністр бюджет Міноборони фінансування Дмитро Кулеба Олаф Шольц військова допомога

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