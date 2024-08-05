МЗС України та Малаві підписали меморандум про політичні консультації

«Під час нашої зустрічі міністеркою закордонних справ Малаві Ненсі Тембо ми обговорили шляхи розвитку відносин між Україною та Малаві», – Кулеба зауважив Кулеба

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з міністеркою закордонних справ Малаві Ненсі Тембо. Вони підписали меморандум про політичні консультації між міністерствами. Про це повідомляє пресслужба українського відомства.

«Під час нашої зустрічі міністеркою закордонних справ Малаві Ненсі Тембо ми обговорили шляхи розвитку відносин між Україною та Малаві, а також нашу співпрацю в міжнародних організаціях. Ми також підписали меморандум між міністерствами закордонних справ про політичні консультації», – зауважив Кулеба.

Нагадаємо, що 25 липня Дмитро Кулеба в межах поїздки до Китаю приїхав у Гонконг. Під час візиту Кулеба зустрівся з главою адміністрації Спеціального Адміністративного Району Гонконг Джоном Лі. Сторони порушили питання нових можливостей для торгівлі та інвестицій в контексті відновлення України.

Також, 23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

На думку Державного департаменту США, завдяки візиту Кулеби до Пекіна влада Китаю зможе дізнатися безпосередньо від представника офіційного Києва про наслідки широкомасштабної війни РФ. Вашингтон підкреслює важливість такої комунікації.

Як повідомлялося, Україна готова вести переговори з російською стороною, однак лише за умови, що це буде чесний діалог. Поки що Київ не бачив цьому доказів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою Ван I в Гуанчжоу.