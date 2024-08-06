Кулеба на ринку в Африці скуштував кукурудзу

Під час візиту він подякував країні за чітку позицію щодо війни в Україні

Кулеба побував на найбільшому ринку столиці Малаві Лілонгве – Сунгві

У понеділок, 5 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав чергове африканське турне, відвідавши Малаві. Під час візиту він подякував країні за чітку позицію щодо війни в Україні та ознайомився з життям місцевого населення. Візит Кулеби до Малаві також включав знайомство з культурним і соціальним життям країни. Міністр скуштував печену кукурудзу та відвідав найбільший ринок столиці.

У своїх соціальних мережах Кулеба повідомив, що Україна прагне бути корисною для своїх партнерів і в рамках програми «Зерно з України» надасть продовольчу допомогу Малаві.

Міністр МЗС Дмитро Кулеба на ринку в Африці скоштував кукурудзу pic.twitter.com/BZFzGTqflK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 5, 2024

«Ми усвідомлюємо серйозний вплив зміни клімату на продовольчу безпеку Малаві. За дорученням президента Володимира Зеленського, я передав, що Україна вирішила допомогти Малаві в рамках нашої програми «Зерно з України» – написав Кулеба.

Кулеба також зустрівся з президентом Малаві Лазарусом Чакверою. У ході переговорів обговорювалися питання співпраці у сферах сільського господарства, фармації, цифровізації та інших важливих галузях. Міністр подякував лідеру Малаві за «тверду та послідовну позицію щодо російської агресії проти України» та підтримку комюніке «саміту миру».

Візит Кулеби до Малаві також включав знайомство з культурним і соціальним життям країни. Міністр скуштував печену кукурудзу та відвідав найбільший ринок столиці Лілонгве – Сунгві.

Нагадаємо, що 25 липня Дмитро Кулеба в межах поїздки до Китаю приїхав у Гонконг. Під час візиту Кулеба зустрівся з главою адміністрації Спеціального Адміністративного Району Гонконг Джоном Лі. Сторони порушили питання нових можливостей для торгівлі та інвестицій в контексті відновлення України.

Також, 23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

На думку Державного департаменту США, завдяки візиту Кулеби до Пекіна влада Китаю зможе дізнатися безпосередньо від представника офіційного Києва про наслідки широкомасштабної війни РФ. Вашингтон підкреслює важливість такої комунікації.

Як повідомлялося, Україна готова вести переговори з російською стороною, однак лише за умови, що це буде чесний діалог. Поки що Київ не бачив цьому доказів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою Ван I в Гуанчжоу.