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Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 17 ударів за добу – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 17 ударів за добу – Генштаб
ЗСУ уразили два склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та шість інших важливих військових об’єктів окупантів
фото: Генштаб

Під приводом проведення підготовки до оборони міста Нова Каховка рашисти проводять примусову евакуацію місцевого населення

Триває 248 доба повномасштабної  війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав п’ять ракетних та сім авіаційних ударів, здійснив понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Зокрема, Словʼянськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка на Херсонщині.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка;

на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках

Окупанти активних наступальних дій не вели. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне.

На Південнобузькому напрямку

Від вогню реактивної та ствольної артилерії безпосередньо постраждали Нікополь та Вищетарасівка Дніпропетровської області.

Транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли.

Під приводом проведення підготовки до оборони міста Нова Каховка російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро.

За наявною інформацією, у незаконних збройних формуваннях тимчасово окупованої території Луганської області значні проблеми з грошовим забезпечення. Бойовики не отримують призначених виплат.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів. 11 із них  - по районах зосередження озброєння та військової техніки, три - по взводних опорних пунктах, а також три – по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59 та 2 БпЛА «Орлан -10» ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та шість інших важливих військових об’єктів окупантів.

Нагадаємо, ЗСУ збили крилату ракету, що летіла на Запоріжжя.

Теги: Запоріжжя ворог населення влада озброєння Херсон Авдіївка військові Генштаб Дніпро окупанти Білорусь Бахмут

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