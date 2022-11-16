«Традиційні методи КГБ». Експерт пояснив для чого Путіну атака по території Польщі

Метою ракетного удару по Польщі є оцінка Росією реакції західних союзників, вважає Михайло Гончар

Експерт з міжнародних енергетичних і безпекових питань Михайло Гончар вважає, що ракетним ударом по території Польщі Росія здійснює зондаж, тобто промацую ґрунт, щодо позиції США та НАТО на подібні інциденти у майбутньому. Свою гіпотезу експерт висловив у Facebook.

Гончар зазначив, що зараз Росія запускає багато теорій щодо ракетного інциденту у Польщі, зокрема, роспропаганда заявляє, що ця ракета була випущена Україною. Та попри це, експерт переконаний, що головною метою цієї атаки є промацування реакції США та НАТО на інцидент.

«Маскування, блеф, провокація, зондаж – традиційний арсенал методів НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ. Оскільки нинішній кремлівський фюрер виходець з цього середовища, то він і діє відповідно. Моя гіпотеза полягає в тому, що вчора був зондаж. Зондаж США і НАТО. І він був не один», – зазначається у дописі.

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Експерт висловив переконання, що ракети були націлені саме на об’єкти на території Польщі, імовірність помилки вкрай низька.

«Аналіз потенційних цілей ОЕС України, по яких 15 листопада рашистами завдавались удари крилатих ракет повітряного базування Х-101 та старішими Х-55 показує, що найближча до польського села Пржеводув ціль (підстанція 330 кВ) розташована хоча й близько до кордону з Польщею, але майже за півсотні кілометрів на північний схід. Інша потенційна ціль (теж підстанція 330 кВ) знаходиться на відстані понад 70 км на південний захід. Тобто, крилаті ракети, у яких кругове імовірне відхилення не більше 100 м (Х-55) чи 10-20 м (Х-101) ну ніяк не могла так промахнутись на кількадесят кілометрів.

Таким чином, вона була наведена саме туди, куди вона й летіла – в бік Польщі.

І якщо вона була перехоплена ракетою ППО ЗСУ, то це якраз вказує на те, що вона прямувала не на ураження підстанцій, а саме на ціль на польській території поблизу кордону з Україною. І тому Міноборони РФ не бреше, коли стверджує, що по цілях в районі українсько-польського кордону вони ударів не завдавали. Все вірно, вони цілеспрямовано завдали удару по обраній цілі в з польського боку поблизу кордону – по якомусь маленькому, малозначущому селу. У випадку чого (коли припруть до стінки) можна сказати, що ракета «заблукала» і «випадково» влучила туди, куди не мала влучити, мовляв, трохи перелетіла далі. А також традиційно звинуватити Україну, що вже й так має місце», – зазначив Гончар.

За словами експерта, реакція США і НАТО і є метою цього «зондуючого удару».

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Інший зондаж, як зауважив Гончар, здійснюється через припинення транспортування нафти «Укртранснафтою» по південній гілці «Дружби» в напрямку трьох країн Центральної Європи – Словаччини, Чехії та Угорщини.

«Очевидно, що це припинення обумовлено пошкодженням підстанції (теж 330 кВ), через яку здійснювалось живлення однієї з нечисельних нафтоперекачуючих станцій трубопроводу «Дружба».

Ті хто вибирав цілі для ударів, не могли не знати, які будуть наслідки їх ураження. Власне, цілі так і підбираються, щоб максимізувати ефект удару, який може мати не тільки матеріальний вимір. У даному випадку Росія хоче побачити, якою буде реакція НАТО на непряме (поза межами НАТО) ураження критичної енергетичної інфраструктури», – йдеться у дописі.

Відповідно, оцінивши реакцію Альянсу, як зазначає Гончар, у Кремлі оберуть варіант подальших дій щодо НАТО, з тим, щоб розколоти і без того хиткий Альянс і щоб там відволіклись від України і зайнялись захистом «кожного дюйма НАТО».

«Ну а поки що в Кремлі сканують інформпростір і лишаються у цілому задоволеними західною реакцією – вивчимо, дослідимо, не поспішатимемо з висновками. Нагадаю, що ніяких висновків в НАТО не було зроблено після інциденту 10 березня з БПЛА Ту-141 «Стриж», який пролетів через територію кількох країн НАТО (Угорщини та Румунії) і впав в районі Загреба. Так і до цих пір офіційно лишається нез’ясованим чий то був «Стриж» – була лише констатація, що то БПЛА радянського періоду», – написав Михайло Гончар.

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Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав «малоймовірним» те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зауважив, що чиєю б не була ракета, що призвела до загибелі двох людей у Польщі, причиною інциденту є масовані ракетні удари Росії по Україні.

Президент Володимир Зеленський вважає падіння російських ракет у Польщі «ударом по колективній безпеці». Він назвав дуже суттєвою ескалацією падіння російських ракет на території Польщі і закликав світову спільноту діяти.