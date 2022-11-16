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Байден після наради з лідерами G7 зробив гучну заяву про інцидент у Польщі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Байден після наради з лідерами G7 зробив гучну заяву про інцидент у Польщі 
Джо Байден засумнівався, що ракети випустили з країни-терористки РФ 
скріншот із відео

Ракети навряд чи з Росії – президент США, але буде розслідування 

Лідери G7 провели екстрену нараду через російські ракети, які впали на території Польщі. Згодом Джо Байден заявив, що їх навряд чи випустили з території Росії. Про це йшлося під час трансляції заяви лідера США.

Після термінової наради Байден розповів деталі. Він наголосив, що США підтримають розслідування, яке вже анонсувала Польща. Президент США наголосив: він переконаний, що правду неодмінно дізнаються. Тоді й зрозуміють, яким має бути наступний крок. 

Водночас Байден висловив сумніви, що ракети запустили з території Росії.

«Є попередня інформація, яка це спростовує. Я не хочу це говорити, поки триває розслідування», – наголосив Байден.

Він пояснив, що доказом є траєкторія ракет. Водночас розкривати деталі – ще надто рано.

У НАТО заявили, що відстежили, звідки летіли ракети. Дані передали Польщі. Наразі інформація – таємна. 

Нагадаємо, російські ракети впали у селі Пшеводів й забрали життя двох людей. Невдовзі після трагедії Байден провів розмову з польським лідером Анджеєм Дудою. 

МЗС Польщі заявило, що на територію впала російська ракета і викликає посла РФ.

Як відомо, Рада Безпеки ООН збереться на засідання 16 листопада для обговорення ракетного обстрілу Росією території України та Польщі.

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Теги: Польща США Джозеф Байден розслідування президент

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