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Кулеба відповів на конспірологію про «українські» ракети у Польщі

Надія Клочко
glavcom.ua
Кулеба відповів на конспірологію про «українські» ракети у Польщі
Російська пропаганда поширює тезу, що ракета, яка упала на території Польщі – українська
фото з відкритих джерел

Глава МЗС України після падіння ракет у Польщі нагадав, як Росія поширювала фейки, аби зняти з себе відповідальність за збиття пасажирського літака у 2014 році

Після вибухів у Польщі біля села Пшеводув Росія стала просувати неправдиву інформацію про те, що нібито причиною була українська ракета протиповітряної оборони. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вірити фейкам країни-агресора. Про це він написав у Twitter.

«Росія зараз просуває конспірологічну теорію про те, що нібито на поляків впала ракета української ППО. Це неправда. Ніхто не повинен вестись на російську пропаганду або посилювати її повідомлення», – зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що світова спільнота мала «вивчити такий урок давно» – після збиття пасажирського лайнера «Боїнг 777» авіарейсу MH17 влітку 2014 року.

Кулеба відповів на конспірологію про «українські» ракети у Польщі фото 1

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав «малоймовірним» те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії. 

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зауважив, що чиєю б не була ракета, що призвела до загибелі двох людей у Польщі, причиною інциденту є масовані ракетні удари Росії по Україні.

Президент Володимир Зеленський вважає падіння російських ракет у Польщі «ударом по колективній безпеці». Він назвав дуже суттєвою ескалацією падіння російських ракет на території Польщі і закликав світову спільноту діяти.

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Теги: Дмитро Кулеба війна Польща росія МЗС

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