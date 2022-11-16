«Я маю поважати заяву Росії». Ердоган відреагував на падіння ракети у Польщі

Турецький президент вчергове наголосив на необхідності переговорів між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що наразі дуже важливо провести розслідування щодо падіння ракети у Польщі. Він також наголосив, що важливо поважати заяву РФ, яка запевнила, що нібито не має відношення до цього інциденту. Про це турецький лідер заявив на пресконференції на саміті G20, пише Anadolu.

«Я маю поважати заяву Росії. Для нас важливо, що Росія сказала: «Ця справа не має до нас ніякого відношення». Заява Байдена про те, що ракети не російського виробництва, показує, що це не має нічого спільного з Росією. Розслідування має важливе значення», – сказав Ердоган.

Президент Туреччини також вчергове наголосив на важливості того, аби звести Україну та Росію за столом переговорів.

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«У той час як ми намагаємося зібрати Росію і Україну за одним столом, немає необхідності шукати третього учасника цієї війни», – додав він.

CNN Turk також наводить слова Ердогана про те, що на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом він зазначив, що слід провести «детальне дослідження цих питань».

«Важливо також, що Байден сказав, що ці ракети не російського виробництва», – цитує телеканал турецького лідера.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

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Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав «малоймовірним» те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

Президент Володимир Зеленський вважає падіння російських ракет у Польщі «ударом по колективній безпеці». Він назвав дуже суттєвою ескалацією падіння російських ракет на території Польщі і закликав світову спільноту діяти.