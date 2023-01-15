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Трагедія у Дніпрі: зросла кількість загиблих

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Трагедія у Дніпрі: зросла кількість загиблих
14 січня окупанти обстріляли Дніпро, унаслідок чого була зруйнована секція житлового будинку
фото з відкритих джерел

Із-під завалів дістали тіла ще двох мешканців зруйнованої багатоповерхівки

Кількість загиблих унаслідок російської ракетної атаки по Дніпру зросла до 14 осіб. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Валентин Резніченко.

Станом на 02.50 15 січня відомо про 14 загиблих жителів Дніпра.

38 людей рятувальники врятували з-під завалів. Пошукова операція триває.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.

Зауважимо, міськрада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими від російського ракетного удару.

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Теги: Дніпро

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