Тінь 2021-го. Чому літак ЦРУ у Москві страшніший за будь-яку заяву Кремля

Москва на роздоріжжі: добивати Україну чи випробовувати п’яту статтю НАТО?

25 серпня 2026 року у московському аеропорту «Внуково» приземлився американський військово-транспортний Boeing C-17. На борту був директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф. Візит не анонсували, але про нього стало відомо з повідомлення кореспондентки CBS News, а потім із кадрів дипломатичного кортежу в соцмережах. Американський військово-транспортний літак C-17A Globemaster III з директором ЦРУ Джоном Реткліффом на борту навмисно не приховував свого польоту, адже відстежувався через загальнодоступні сервіси на кшталт Flightradar24. Як зазначають аналітики, використання великого військового борту замість конспіративного перельоту та відкрите увімкнення транспортерів (маячків) могло бути демонстративним сигналом від Вашингтона, а саме актом публічної дипломатії чи застереженням, аби привертати увагу до факту переговорів.

Кремль обмежився сухою формулою Пєскова про «контакти між спецслужбами». Дональд Трамп назвав поїздку «напівбуденною».

Проблема в тому, що напівбуденних поїздок такого рівня не буває. Це четвертий візит очільника ЦРУ до російської столиці за останнє десятиліття. А попередній стався у листопаді 2021 року, коли Вільям Бернс привозив Путіну попередження про наслідки вторгнення в Україну. Через три місяці російські танки пішли на Київ.

Саме ця історична рима, а не зміст переговорів, який ми навряд чи скоро дізнаємося, мабуть, і є головним меседжем серпня 2026-го.

Попередній візит такого рівня стався у листопаді 2021 року, тоді глава ЦРУ Вільям Бернс привозив Путіну попередження про наслідки вторгнення в Україну. Не спрацювало… фото: Reuters

Що саме привіз Реткліфф?

За даними Politico та The Wall Street Journal, ключове завдання поїздки полягало в тому, щоб застерегти Москву від будь-яких ескалаційних дій проти країн Балтії (Естонії, Латвії та Литви). Джерела CNN додають важливий нюанс: американська розвідка оцінює позицію Росії у війні проти України як дедалі слабшу, і саме ця слабкість може підштовхнути Кремль до дії проти НАТО – не заради захоплення території, а заради того, щоб підняти ціну підтримки України і змусити Захід до вигідного Москві врегулювання.

Путін дійшов висновку, що переговорний трек вичерпано, і схиляється до ескалації

Реткліфф порушив і другу тему, а саме військову та економічну підтримку Іраном.

Балтійські столиці відреагували стримано. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив, що оцінка загрози для його країни не змінилася, але додав, що у Москви не має бути простору для прорахунку. Латвійська колега міністра Байба Браже сказала приблизно те саме: прямої військової загрози немає, підстав для благодушності – теж.

Це класична дипломатична формула. Її треба читати так: розвідданих про концентрацію військ немає, але саме тому ситуація й тривожна.

Дилема Кремля…

Наприкінці серпня The Economist, Bloomberg і низка інших видань із посиланням на джерела, близькі до Кремля, описали одну й ту саму картину: Путін дійшов висновку, що переговорний трек вичерпано, і схиляється до ескалації.

Ключова цитата з матеріалу The Economist пояснює логіку краще за будь-який аналіз. За словами джерела, у певний момент війни Путін сказав кільком наближеним: «Вони мене повісять».

Це не про геополітику. Це про виживання режиму. І звідси випливає все інше.

Сценарій перший – добивати Україну. За оцінками української розвідки, Москва планує залучити близько 300 тис. осіб цього року і стільки ж наступного. Формально оголошувати нову мобілізацію Путіну не потрібно: указ від осені 2022 року так і не був скасований, а прихована мобілізація через контракти, регіональні вербувальні кампанії та примус триває безперервно. Мова про 300–400 тис. додаткових бійців у «м’ясорубку». Перша хвиля справді може пройти майже непомітно. Друга – вже ні.

У самій Україні ескалація означатиме передусім масовані удари по енергетиці та цивільній інфраструктурі: 30 серпня російське Міноборони фактично анонсувало це публічно. Ззовні – посилення гібридної війни проти партнерів України, диверсії на логістичних маршрутах, можливі удари по європейських підприємствах, які виробляють зброю для Києва.

Сценарій другий – випробувати статтю 5. Найспокусливіший варіант для Кремля має географічну назву – Сувальський коридор, вузька смуга між Калінінградом і Білоруссю, єдиний сухопутний зв’язок Балтії з рештою НАТО. Другий за спокусливістю – Естонія з її Нарвою.

Логіка тут не військова, а політична: не захопити, а перевірити. Обмежена операція проти члена Альянсу не потребує помітного зосередження військ, яке передувало вторгненню в Україну. Якщо стаття 5 спрацює із затримкою, із застереженнями, із дискусією в столицях – Москва отримає більший стратегічний виграш, ніж від захоплення ще однієї області Донбасу.

Чому обидва варіанти для Москви погані?

Україна більше не є тією країною, якою була у лютому 2022-го. Вона навчилася воювати, має зброю, мобілізаційний ресурс і головне, вона має армію, яка накопичила чотири з половиною роки бойового досвіду, якого немає в жодної армії Європи. Ставка на швидкий обвал через північ, включно з можливим тиском на Чернігівщину та повторним залученням Білорусі, впирається в ту саму стіну, об яку Кремль уже розбився. Лукашенко це розуміє краще за всіх.

Литва – теж не варіант «зайти й забути». Після 2022 року країна системно переозброїлася, вкладає 100 млн євро у новий полігон у Капчяместісі – у самому серці коридору, розширює навчальні майданчики до бригадного рівня, будує фортифікації. Німецька 45-та танкова бригада нарощується на литовській території майже до 5 тис. військових із повною готовністю до кінця 2027 року. Загальна чисельність сил НАТО у Балтії та Польщі оцінюється приблизно у 22 тис. У червні 2026-го Литва, Польща і Франція відпрацьовували оборону коридору на навчаннях Gallant Boar. Посол Литви в НАТО Дарюс Яунішкіс сформулював позицію без дипломатичних обгорток: країна не дозволить себе окупувати вдруге.

Тобто Кремль опинився в ситуації, де легкий варіант небезпечний, а безпечний варіант – нелегкий.

Найбільша помилка Путіна – і це не війна

Тепер про головне. Війна проти України – катастрофічна помилка, але вона хоча б піддається обрахунку у втратах, санкціях і територіях. Є помилка глибша, і вона не має зворотного ходу.

Путін втратив суб’єктність Росії.

Держава, яка чотири десятиліття будувала ідентичність навколо статусу наддержави, сьогодні воює переважно чужими боєприпасами. Оцінки різняться, від 5,8 млн снарядів за даними Open Source Centre до понад 12 млн за розрахунками південнокорейської розвідки, а спільне розслідування «Важливих історій» і OSC говорить про 8–11 млн одиниць боєприпасів і ракет, поставлених із КНДР із 2023 року. У певні періоди північнокорейські снаряди забезпечували від 75 до 100% добового артилерійського вогню російських військ. Плюс балістичні ракети. Плюс тисячі військових, спершу в Курській області, потім – далі.

До 2022 року Росія мала можливість обирати союзників. Тепер обирають її, і виставляють рахунок

Вдумайтеся: країна з ядерною зброєю і місцем у Радбезі ООН потрапила у критичну залежність від держави, чия економіка менша за бюджет середнього російського регіону. Це не союз. Це застава.

Далі – Китай, від якого залежать розрахунки, технології та експорт вуглеводнів, причому на умовах Пекіна, а не Москви. Далі – Іран. І тепер Вашингтон окремим меседжем через директора ЦРУ просить Москву дистанціюватися від Тегерана, бо розуміє: у цій конструкції Росія вже не старший партнер.

До 2022 року Росія мала можливість обирати союзників. Тепер союзники обирають її, і виставляють рахунок.

Друге. Путін хотів відсунути НАТО, і отримав Фінляндію та Швецію в Альянсі, тисячу нових кілометрів кордону, переозброєну Німеччину, фортифіковану Балтію та «військовий Шенген». Він власноруч створив те оточення, якого нібито боявся.

Третє. Він знищив «руський мір» як проєкт м’якої сили. Російськомовні міста України – Харків, Одеса, Дніпро, Миколаїв, стали символами опору Москві. Кремлівська спроба інструменталізувати російськомовні громади в країнах Балтії дає зворотний ефект: там, де ця тема справді існує, вона сьогодні є не активом Москви, а причиною, з якої балтійські держави роками системно зміцнювали внутрішню стійкість. Ставка на «захист співвітчизників» вичерпалася як інструмент – залишилася лише як привід.

Четверте, і найважче. Режим позбавив себе можливості зупинитися. Коли війна стає єдиним джерелом легітимності, а її завершення без результату сприймається особисто керманичем як смертний вирок – держава втрачає найбільшу з розкошів, свободу вибору власної політики. Ядерна наддержава, яка не може закінчити власну війну – це вже не суб’єкт. Це заручник. Ось це і є помилка, більша за війну.

Що каже світ?

31 серпня на полях саміту ШОС у Бішкеку прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав Путіну те, чого не сказали десятки західних лідерів у десятках комюніке: «Кожен день, проведений у війні, відкидає людство назад». Він додав, що світ має перейти від нескінченної війни до її завершення, і що це необхідно для добробуту людства, назвавши це посланням землі Ганді та Будди. Путін відповів, що Росія «цим шляхом і рухається».

Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав Путіна припинити війну, після цього в російського диктатора засмикалися ноги фото: AP

Це не дипломатичний реверанс. Індія – країна, максимально зацікавлена у російських енергоресурсах, країна, яка чотири роки уникала прямих формулювань. Коли втома від війни артикулюється саме звідти – це індикатор точніший за будь-яку резолюцію Генасамблеї.

І це ще один прорахунок Кремля: він розраховував, що глобальний Південь буде нейтральним нескінченно довго. Нейтральність має термін придатності.

Висновки

Перше. Візит Реткліффа – це не переговори, це фіксація загрози. Директора розвідки не відправляють з ввічливим візитом. Його відправляють тоді, коли є конкретна інформація і немає часу на дипломатичні канали. Аналогія з листопадом 2021-го лякає не збігом форми, а тим, що тоді попередження не спрацювало. ISW прямо зазначає: обставини поїздки свідчать, що у Вашингтоні визнали розвіддані достатньо серйозними.

Друге. Ескалація вже обрана, невідома лише її географія. Сигнали з Кремля не залишають простору для оптимізму: переговорний трек Москва вважає вичерпаним, приховане нарощування сил триває, удари по енергетиці анонсовані офіційно. Питання не в тому, чи буде ескалація, а в тому, чи залишиться вона в межах українського театру.

Третє. Найімовірніший сценарій – не танки в Нарві, а сіра зона. Західні розвідки схиляються до думки, що прямої війни з НАТО Путін не прагне. Але між миром і статтею 5 лежить широка смуга: диверсії, удари по логістиці, атаки на європейські оборонні підприємства, дрони над аеропортами, кабелі на дні Балтики. Саме там Москва шукатиме межу, за якою Альянс завагається. І кожен випадок, коли Захід відповість заявою замість дії, буде зарахований у Кремлі як перемога.

Четверте. Візит міг спрацювати навпаки. The Economist фіксує тривожну деталь: давній соратник Путіна вважає, що той міг прочитати приїзд Реткліффа як прояв слабкості США. Це фундаментальна проблема комунікації з Кремлем – попередження, надіслане як стримування, приймається як сигнал занепокоєння, тобто як запрошення тиснути далі.

П’яте, і для України ключове. Найкращий засіб проти обох сценаріїв Кремля – один і той самий: щоб Україна залишалася боєздатною. Поки український фронт тримається і поглинає російський наступальний ресурс, у Москви фізично немає вільної армії для балтійської авантюри. Кожен день, коли Україна не отримує зброї та боєприпасів – це день, коли ризик для Вільнюса й Таллінна зростає. Це не українська риторика. Це арифметика.

Шосте. Ціна, яку рахуватимемо не ми. Затоплені шахти Донбасу, спалені ліси, зруйнована Каховська ГЕС, отруєні ґрунти, викиди від чотирьох із половиною років інтенсивних бойових дій – це рахунок, який пред’являть не нинішнім політикам. Його оплачуватимуть покоління, які ще не народилися і які не мали жодного стосунку до рішень, ухвалених у кількох кабінетах у Москві.

Путін хоче бути переможцем. Він шукатиме шлях, і ймовірно, знайде якийсь. Питання, на яке немає відповіді ані в Києві, ані у Вільнюсі, ані у Вашингтоні, звучить інакше: чи вистачить у світу рішучості зробити так, щоб ціна цього шляху виявилася для нього вищою за ціну зупинки.

Поки що відповідь на це питання не написана. Її пишуть просто зараз…

Джерела фактажу: Politico, The Wall Street Journal, CNN, The Economist, Bloomberg, CBS News, Reuters / Open Source Centre, «Важливі історії», Розвідувальне управління Міноборони Республіки Корея, LRT, «Європейська правда», ISW.

Олег Семененко, для «Главкома»