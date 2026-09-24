Народний артист Анатолій Говорадло розкрив розмір своєї пенсії

Анатолій Говорадло є авторм та виконавцем відомої пісні «Ні я не ту кохав»

Анатолій Говорадло був учасником відомого дуету «Світязь»

Народний артист України, вокаліст та композитор Анатолій Говорадло назвав розмір своєї пенсії. Співак також пояснив, що дає йому можливість наразі жити не лише завдяки пенсійним виплатам. Як пише «Главком», про це він розповів в інтервʼю Віталію Ткачуку.

Анатолій Говорадло відомий як соліст волинського ВІА «Світязь». У 1988 році ансамбль припинив своє існування, тоді музиканти Анатолій Говорадло та Дмитро Гершензон створили гурт під такою ж назвою «Світязь». Дует гастролював Україною та давав концерти за кордоном.

Завдяки концертній діяльності наразі Анатолій Говорадло може дозволити собі не жити лише завдяки пенсії. Йому допомагають накопичення після багаторічної карʼєри. Тож Анатолій Говорадло, маючи звання народного артиста України, отримує 3,5 тис. грн. «Гроші, які я тоді заробив, дають сьогодні мені можливість не жити на пенсію три з половиною тисячі гривень», – висловився співак.

Анатолій Говорадло також пригадав, як він разом із Дмитром Гершензоном торгував різними дрібницями у Польщі на базарі, щоб підзаробити. Тоді артисти возили до Польщі розетки, викрутки, різне приладдя. Однак такий бізнес врешті не приніс прибутку музикантам.

Нагадаємо, 67-річна народна артистка України Ауріка Ротару розповідала, як заробляє під час війни та назвала розмір своєї пенсії. Як розповіла Ауріка Ротару, наразі її основний заробіток залежить від здачі в оренду офісних приміщень. Водночас творча діяльність співачки не приносить їй бажаного прибутку під час війни.

До слова, співачка Ауріка Ротару зрештою через суд домоглася повторного розгляду питання про перерахунок своєї пенсії, розмір якої раніше викликав у неї обурення. Артистка звернулася до Пенсійного фонду із заявою про перегляд щомісячної виплати.