Трамп змінив прогноз щодо війни з Іраном: назвав нові строки

Американський президент заявив, що після завершення бойових дій ціни на бензин у США мають різко знизитися

Американський лідер не виключив завершення війни з Іраном до виборів у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може завершитися ще до проміжних виборів у листопаді, водночас він прогнозує її завершення після голосування. Американський лідер також очікує різкого здешевлення бензину після припинення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Під час візиту до Ірландії Дональд Трамп заявив, що не виключає завершення війни з Іраном до проміжних виборів у США. Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що конфлікт завершиться після голосування в листопаді.

Таким чином, нова заява американського президента не містить чітко визначеної дати завершення бойових дій. Трамп допустив дострокове припинення війни, але водночас повторив свій попередній прогноз про її завершення після проміжних виборів.

Раніше, 9 вересня, президент США заявляв, що очікує завершення війни одразу після листопадових виборів. Тоді Трамп також говорив, що Іран намагається затягнути конфлікт до голосування, аби вплинути на його результати.

Трамп прогнозує падіння цін на бензин

Окремо американський президент заявив, що після завершення бойових дій ціни на бензин у США мають різко знизитися. Трамп пов'язав майбутню вартість пального із завершенням війни та ситуацією на нафтовому ринку.

На тлі конфлікту ціни на енергоносії залишаються високими. Reuters повідомляє, що 13 вересня вартість нафти Brent перевищила $100 за барель. Одночасно середня ціна дизельного пального у США досягла рекордних $6,20 за галон.

На енергетичний ринок тиснуть перебої з транспортуванням нафти через Ормузьку протоку. За даними Reuters, через атаки в регіоні було порушено роботу одного з ключових нафтопроводів Саудівської Аравії, який забезпечує значну частину експорту країни.

Ситуація навколо Ормузької протоки залишається одним із головних чинників нестабільності на світовому нафтовому ринку. Іран заявляв, що не погодиться на відновлення повноцінного руху протокою без поступок з боку США.

Дональд Трамп заявив про контакти з Іраном

Говорячи про можливість завершення війни, Трамп також заявив, що Тегеран нібито постійно звертається до Вашингтона з пропозиціями щодо переговорів. За словами президента США, Іран зацікавлений у домовленості.

Американський лідер водночас повідомив, що Сполучені Штати погодяться лише на угоду, яку вважатимуть вигідною для Вашингтона.

Reuters зазначає, що представники Ірану раніше заперечували твердження Трампа про постійні контакти. Тегеран водночас неодноразово заявляв про готовність до дипломатичних рішень за умови припинення американських ударів і тиску.

Нова заява пролунала після кількох днів суперечливих сигналів із Вашингтона щодо перспектив завершення конфлікту. Трамп раніше говорив про можливе закінчення війни після виборів, тоді як представники його адміністрації обговорювали й значно триваліший сценарій.

Нагадаємо, 10 вересня «Главком» повідомляв про закриті обговорення у Білому домі, під час яких американські посадовці розглядали сценарій продовження війни з Іраном до завершення президентського терміну Трампа і навіть після приходу наступного президента США у 2029 році. Йшлося про можливість затяжного протистояння на тлі публічних заяв Трампа про швидке виснаження Тегерана.