Трамп назвав Україні умову використання Starlink для ударів по Росії

Трамп переадресував Маску питання про Starlink для ударів по Росії

Питання про роботу супутникового зв'язку за межами України американський президент переадресував Ілону Маску

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні необхідно обговорити з Ілоном Маском можливість використання Starlink для ударів по цілях на території Росії. Це питання українська сторона порушила під час зустрічі з американським лідером на полях Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналістку Newsmax Нану Саджаю.

За словами українського посадовця, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, під час переговорів із Трампом українська сторона порушила питання використання Starlink для ураження цілей на російській території. «Ви повинні поговорити про це з Ілоном», – відповів Трамп, маючи на увазі Ілона Маска.

Співрозмовник Newsmax також охарактеризував двосторонню зустріч президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа як «дуже хорошу» та «дуже позитивну». За його словами, українська сторона також підтвердила готовність до енергетичного перемир'я з Росією.

Крім того, українські переговорники мали провести зустріч із представниками країн E3 – Франції, Німеччини та Великої Британії. Сторони планували обговорити можливі заходи для деескалації та пропозиції для представників Трампа, зокрема Стіва Віткоффа. «Потім вони поговорять із російською стороною», – сказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомила, що Ілон Маск готовий дозволити українським безпілотникам використовувати Starlink за межами України, зокрема під час операцій на території Росії. Водночас, за даними видання, він поставив умову: таке використання системи має стати частиною політичного рішення адміністрації президента США.

Starlink широко використовують Сили оборони України для супутникового зв'язку та передачі даних. Можливість роботи системи за межами української території має особливе значення для далекобійних безпілотників, оскільки супутниковий зв'язок може забезпечувати передачу даних на значній відстані.