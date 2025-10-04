Головна Світ Економіка
У США з'явиться монета з зображенням Трампа (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У США з'явиться монета з зображенням Трампа (фото)
США розглядають можливість випуску монети Трампа номіналом 1 долар до 250-річчя незалежності
фото: Білий дім

Речниця Білого дому переконана, що дизайн сподобається Трампу

Міністерство фінансів США представило дизайн колекційної однодоларової монети із зображенням Дональда Трампа, яку планують випустити на честь 250-річчя незалежності США наступного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За концептуальним дизайном на одній стороні монети Трамп тримає піднятий кулак, а поруч із зображенням розміщено слова «FIGHT, FIGHT, FIGHT», що є посиланням на його відому реакцію після замаху на його життя минулого року. На іншому боці монети зображено профіль Трампа, над ним написано «LIBERTY», а під ним вказано роки «1776-2026».

У США з'явиться монета з зображенням Трампа (фото) фото 1

Закон, ухвалений Конгресом у 2020 році, дозволяє Міністру фінансів випустити монету номіналом 1 долар до 2026 року, присвячену святкуванню 250-річчя незалежності США.

На запитання, чи бачив Трамп запропонований дизайн монети, речниця Білого дому Каролін Лівітт відповіла, що вона не впевнена, чи бачив президент цей проєкт, але вона переконана, що йому він сподобається.

Теги: Дональд Трамп США монета

