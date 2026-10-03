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Путін і Зеленський можуть зустрітися в Маямі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін і Зеленський можуть зустрітися в Маямі
Зеленський наголосив, що був би готовий використати саміт G20 для переговорів про завершення війни
фото: Reuters

Президент України застеріг Вашингтон від передчасної нормалізації відносин із Москвою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі, якщо така зустріч буде присвячена мирним переговорам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Заява прозвучала після того, як адміністрація Дональда Трампа запросила Путіна на саміт G20, який має відбутися у грудні.

Зеленський наголосив, що був би готовий використати цей майданчик для переговорів про завершення війни. Водночас він застеріг Вашингтон від відновлення повноцінних відносин із Росією до досягнення реального миру.

«Несправедливо просто нормалізувати ситуацію», – заявив президент.

За його словами, можливе відновлення економічних та дипломатичних зв’язків Росії із Заходом має бути пов’язане з конкретними кроками до припинення війни.

«Мир важливіший за будь-яку економіку», – наголосив Зеленський.

Президент також закликав США не мати «ілюзій», що Росія припинить бойові дії в разі отримання контролю над Донбасом.

Паралельно США запропонували найближчими тижнями відновити тристоронні переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах. Водночас, за словами Зеленського, точні дата і місце переговорів на технічному рівні поки не визначені.

Також активізуються й інші дипломатичні формати. Туреччина та ООН готують нові переговори щодо можливого припинення вогню в Чорному морі, безпеки судноплавства, портів та енергетичної інфраструктури.

Переговори планують проводити за участю міжнародних посередників. Серед країн, зацікавлених у стабільності чорноморських маршрутів, називають Індію та Єгипет, які значною мірою залежать від імпорту продовольства.

Нагадаємо, про запрошення Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі, 23 вересня оголосив держсекретар США Марко Рубіо. Це сталося під час Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, не відвідає саміт «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться у США. Водночас він планує приїхати до Китаю на зустріч лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

До слова, помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков прокоментував можливість участі очільника Кремля у саміті G20 у Маямі, де з ним готовий зустрітися президент України Володимир Зеленський. За його словами, рішення про поїздку Путіна наразі немає.

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Теги: росія саміт Володимир Зеленський президент Вашингтон переговори

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