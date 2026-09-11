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Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Джозеф Дідженова – союзник Дональда Трампа та колишній федеральний прокурор у Вашингтоні, який очолював розслідування щодо ймовірної змови проти президента США
скриншот з відео

Джозеф Дідженова намагався довести існування тривалої «змови» проти президента США, а серед потенційних цілей слідства опинилися колишні керівники ЦРУ та ФБР

Американський прокурор Джозеф Дідженова, який очолював масштабне розслідування щодо ймовірної змови проти президента США Дональда Трампа, раптово подав у відставку. За кілька місяців роботи слідство не призвело до жодних кримінальних обвинувачень, а його подальша доля тепер залишається невизначеною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Дідженова підтвердив агентству свою відставку, однак не пояснив, що саме стало причиною такого рішення. «Для мене було честю та привілеєм служити президенту та департаменту», – заявив він.

Дідженова є союзником Трампа та раніше працював федеральним прокурором у Вашингтоні за президентства Рональда Рейгана. До Міністерства юстиції США він приєднався у квітні, щоб очолити розслідування у Флориді.

Слідство мало встановити, чи став Трамп жертвою тривалої злочинної змови з боку його опонентів. Одним із напрямків стало вивчення висновку американської розвідки 2017 року про те, що Росія намагалася допомогти першій президентській кампанії Трампа під час виборів 2016 року.

Дідженова підтримував позицію Трампа, який називав розслідування російського втручання політично мотивованою спробою завдати йому шкоди.

Також прокурори вивчали діяльність колишнього спеціального прокурора Джека Сміта. Він розслідував зберігання Трампом секретних документів у резиденції Мар-а-Лаго та його дії, пов'язані зі спробами оскаржити поразку на президентських виборах 2020 року.

За даними Reuters, слідчі вже опитали чинних і колишніх співробітників американської розвідки. Останніми тижнями вони також намагалися допитати посадовців ФБР, причетних до обшуку в Мар-а-Лаго у 2022 році.

Попри масштаб розслідування, станом на момент відставки Дідженови воно не призвело до жодних кримінальних звинувачень. Деякі союзники Трампа розраховували, що справа завершиться кримінальним переслідуванням Джека Сміта, колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана та колишнього директора ФБР Джеймса Комі.

Водночас потенційні обвинувачення могли зіткнутися із серйозними юридичними перешкодами. Частина юристів сумнівається, чи мають прокурори достатні підстави вести відповідні справи у Флориді, оскільки значна частина подій, пов'язаних із розслідуванням російського втручання, відбувалася у Вашингтоні та Вірджинії.

Нагадаємо, у серпні Білий дім розсекретив матеріали ФБР щодо таємного розслідування 2017 року про можливі зв'язки Трампа з Росією. Його відкрили після звільнення тодішнього директора ФБР Джеймса Комі, а згодом закрили, не знайшовши доказів.

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Теги: США Дональд Трамп ФБР

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