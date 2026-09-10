$5 тис. кожному американцю. Трамп пообіцяв виплати у разі перемоги республіканців на виборах

Реалізація обіцянки коштуватиме близько $1,35 трлн, однак президент США не пояснив, звідки візьмуть такі кошти

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити по $5 тис. кожному дорослому американцю, якщо Республіканська партія за підсумками проміжних виборів збереже контроль над обома палатами Конгресу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про масштабні виплати Трамп заявив під час з'їзду Республіканської партії у Далласі. Президент назвав їх «дивідендами Трампа» та порівняв із виплатами, які успішні компанії розподіляють між своїми акціонерами.

Головною умовою для отримання американцями грошей Трамп назвав збереження республіканцями більшості одночасно в Палаті представників і Сенаті після проміжних виборів у листопаді.

Можливість таких виплат американський президент пов'язав з економічними результатами країни. Водночас він не представив детального механізму реалізації ініціативи та не пояснив, звідки саме федеральний уряд отримає необхідні кошти.

За підрахунками Reuters, у США проживають близько 270 млн дорослих. Якщо кожен із них отримає обіцяні $5 тис., загальна вартість програми становитиме приблизно $1,35 трлн.

Для реалізації ініціативи, ймовірно, знадобиться схвалення Конгресу. Тобто навіть у разі перемоги республіканців сама заява Трампа ще не гарантує автоматичного отримання американцями грошей.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після виступу президента припустив, що програма зрештою може охопити не всіх дорослих громадян. За його словами, виплати можуть не поширюватися на заможних американців.

Венс також назвав можливе джерело фінансування ініціативи. Частину необхідних коштів, за його словами, можна було б отримати завдяки надходженням від мит.

Нагадаємо, що проміжні вибори до Конгресу США заплановані на 3 листопада 2026 року. На них американці обиратимуть новий склад Палати представників та частину Сенату. Для Республіканської партії одним із ключових завдань стане збереження контролю над обома палатами Конгресу.