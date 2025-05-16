Хто переміг б на виборах в США, якби вони проводились цього року: результати опитування

Опитування показало, що 47% респондентів проголосували б за демократа Гарріс, а республіканцю Трампу віддали б 42% голосів

Камала Гарріс перемогла б Дональда Трампа у всенародному голосуванні, якби президентські вибори 2024 року відбулися сьогодні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані опитування Strength In Numbers/Verasight, передає Newsweek.

Опитування, проведене з 1 по 6 травня, показало, що 47% респондентів проголосували б за демократа Гарріс, а республіканцю Трампу віддали б 42% голосів.

Якщо враховувати тих, хто не голосував би, частка голосів Гарріс знизилася до 40% проти 36% Трампа.

Опитування проводилося серед 1000 дорослих і мало похибку 3,2%.

Нагадаємо, Трамп випередив Гарріс на 2% у всенародному голосуванні на виборах у листопаді 2024 року, з 50% проти 48%, які вона отримала. Він виграв вибори.

Кілька опитувань перед виборами показували або нічию, або перемогу Гарріс у всенародному голосуванні.

Тоді The Wall Street Journal писав, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців. Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.