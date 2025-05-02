Трамп прибув до Алабами, щоб виступити перед випускниками університету

Репортерам поспілкуватись з американським лідером не вдалось

Президент США Дональд Трамп прибув до штату Алабама, щоб виголосити промову перед випускниками університету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

Трамп прибув до Алабами і вже готується до виступу перед випускниками. Він зійшлось з борту літака, але на вигуки журналістів не звернув уваги.

Репортерам поспілкуватись з американським лідером не вдалось.

Зазначається, що виступ перед випускниками у Таскусі стане першим публічним зверненням до студентів за час його другої каденції.

BREAKING 🚨 Non Human Machine Donald Trump steps off Air Force One on his way to Alabama ❤️



The MAGA King will give a historic commencement Speech at the University of Alabama



THIS IS GOING TO BE HUGE 🔥



pic.twitter.com/DpA7EA1lPB — MAGA Voice (@MAGAVoice) — MAGA Voice (@MAGAVoice) May 1, 2025

Сотні протестувальників зібралися на акції Tide Against Trump, яку організували студенти-демократи поблизу університетут.

На мітингу виступив також колишній сенатор США Дуг Джонс. Він заявив: «Те, що відбувається зараз це не справедливість».

Та закликав студентів та інших людей висловити свою думку.

Виступ Трампа вже невдовзі розпочнеться. Білий дім публікує трансляцію події.

«Хоча Трамп назвав цю промову церемонією вручення дипломів, насправді це спеціальний захід, створений перед випускними церемоніями, які розпочнуться у п'ятницю. Випускники мають можливість відвідати захід», – пише АР.

Американцям необхідно об'єднатися для протистояння президенту США Дональду Трампу та не віддалятися один від одного. З таким закликом виступила колишня віцепрезидентка та екскандидатка на посаду американського лідера Камала Гарріс. «Перед обличчям кризи урок такий: не розбігайтеся», – заявила Гарріс.

Нагадаємо, рейтинг громадського схвалення дій президента США Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.

За даними шестиденного опитування, проведеного інститутом Ipsos на замовлення агентства Reuters, лише 42% американців позитивно оцінюють діяльність глави держави.

Це на один відсотковий пункт менше, ніж під час попереднього опитування тритижневої давнини, і на п’ять пунктів нижче, ніж у день інавгурації 20 січня