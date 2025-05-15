Трамп про мирні переговори: Нічого не станеться поки ми з Путіним не зустрінемося

Американський лідер стверджував, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп

Президент США заявив, що не розчарований рівнем російської делегації в Туреччині

Президент США Дональд Трамп заявив, що зрушень у мирних переговорах не буде, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимир Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

Відповідну заяву Трамп зробив перед приземленням в Об’єднаних Арабських Еміратах, куди він вирушив у межах подорожі на Близький Схід. Журналіст поцікавився, чи розчарував американського президента рівень російської делегації у Стамбулі, на що той заявив, що нічого не знає про делегацію і «ні в чому не розчарований».

«Я навіть не перевіряв. Нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося. І очевидно, що він не збирався йти», – додав він.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

«Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат», – заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.