Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп про мирні переговори: Нічого не станеться поки ми з Путіним не зустрінемося

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп про мирні переговори: Нічого не станеться поки ми з Путіним не зустрінемося
Американський лідер стверджував, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп
фото: Reuters

Президент США заявив, що не розчарований рівнем російської делегації в Туреччині

Президент США Дональд Трамп заявив, що зрушень у мирних переговорах не буде, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимир Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

Відповідну заяву Трамп зробив перед приземленням в Об’єднаних Арабських Еміратах, куди він вирушив у межах подорожі на Близький Схід. Журналіст поцікавився, чи розчарував американського президента рівень російської делегації у Стамбулі, на що той заявив, що нічого не знає про делегацію і «ні в чому не розчарований».

«Я навіть не перевіряв. Нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося. І очевидно, що він не збирався йти», – додав він.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

 «Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат», – заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

Читайте також:

Теги: переговори Дональд Трамп Туреччина путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Я просто сподіваюсь, що Росія і Україна зможуть зробити щось
Трамп назвав умову, за якої приїде до Туреччини на перемовини
Сьогодні, 10:55
Президент України: «Ми готові до прямих перемовин із Путіним»
Зеленський поговорив з Ердоганом перед візитом у Туреччину
12 травня, 20:11
Угода про надра була ратифікована конституційною більшістю голосів попри всі претензії до документа
Ми – проти, але – за. Як депутати освятили угоду про надра Тема дня
8 травня, 17:33
Трамп: Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко
Трамп відреагував на удар Індії по Пакистану
7 травня, 02:16
На думку Трампа, США «зробили більше, ніж будь-яка інша країна», для досягнення перемоги у Другій світовій війні
Трамп оголосив 8 травня у США Днем перемоги у Другій світовій війні
2 травня, 08:20
9 травня у Москві відбудеться парад
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які прийняли запрошення Путіна
30 квiтня, 15:47
«Великоднє перемирʼя» Путіна закінчилось: хронологія подій
«Великоднє перемирʼя» Путіна закінчилось: хронологія подій
21 квiтня, 00:36
Операція по захопленню Криму ЗС Російської Федерації Захоплення Кримського півострова армією РФ розпочалося 20 лютого 2014 року
Крим наш 2.0. Чому так активно почали говорити про визнання Криму російським
19 квiтня, 16:26
Перші 100 днів Трампа будуть 30 квітня
Перші 100 днів Трампа: який результат маємо?
19 квiтня, 15:30

Політика

Трамп про мирні переговори: Нічого не станеться поки ми з Путіним не зустрінемося
Трамп про мирні переговори: Нічого не станеться поки ми з Путіним не зустрінемося
Мерц розповів, як Європа покарає Росію за відмову припинити вогонь
Мерц розповів, як Європа покарає Росію за відмову припинити вогонь
Зустріч Зеленського та Ердогана у Анкарі: про що говорять лідери
Зустріч Зеленського та Ердогана у Анкарі: про що говорять лідери
Ціль – дійти до околиць Києва? США фіксують підготовку РФ до нового наступу – CNN
Ціль – дійти до околиць Києва? США фіксують підготовку РФ до нового наступу – CNN
«Це – чітке повідомлення». Зеленський у Туреччині розповів, що сказав би Путіну
«Це – чітке повідомлення». Зеленський у Туреччині розповів, що сказав би Путіну
Іран відмовиться від ядерної зброї, але є умова для США
Іран відмовиться від ядерної зброї, але є умова для США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
85K
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
59K
Путін не повторив помилку Порошенка
30K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
19K
ISW: Перед переговорами в Стамбулі Кремль повторив основні вимоги

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua