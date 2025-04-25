Експрем'єр-міністр Великої Британії розкритикував мирний план Трампа

Джонсон вважає, що пропозиція Трампа виглядає як винагорода для Путіна за скоєні воєнні злочини

На думку Джонсона підхід Трампа не здатен запобігти третьому російському вторгненню в Україну

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон жорстко розкритикував запропонований президентом США Дональдом Трампом мирний план щодо припинення війни в Україні. Свою позицію він виклав у дописі на Facebook після чергової масованої ракетної атаки Росії на Київ, унаслідок якої постраждали мирні жителі, повідомляє «Главком».

На думку Джонсона, пропозиція Трампа виглядає як винагорода для Володимира Путіна за скоєні воєнні злочини. Колишній британський прем'єр зазначив, що план передбачає збереження за Росією окупованих територій, блокування вступу України до НАТО, зняття санкцій, встановлення економічного партнерства між Москвою і Вашингтоном, а також відновлення російського військового потенціалу для нових агресивних дій. Щодо вигод для України, Джонсон вважає їх майже відсутніми.

«Єдине, що їм обіцяють – це можливість ділитися природними ресурсами з США», – обурився політик.

На його думку, такий підхід не здатен запобігти третьому російському вторгненню.

Він наголосив, що Україні необхідні дієві гарантії безпеки, належним чином підкріплені ресурсами, які мають надати західні союзники, зокрема Велика Британія і Сполучені Штати. Лише таким чином, на думку Джонсона, можна зупинити подальші злочини з боку режиму Путіна.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував Україні так звану «остаточну мирну ініціативу», яка фактично передбачає визнання російської окупації значної частини української території. Як повідомляє Axios із посиланням на джерела, документ було передано українським посадовцям у Парижі минулого тижня, а відповідь на нього Вашингтон очікує вже в середу, інформує «Главком».

Відомо, що над планом працювали спецпредставник Трампа Стів Віткофф та державний секретар Марко Рубіо.