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Трамп вперше в історії заборонив журналістам незалежних медіа перебувати на борту Air Force One

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп вперше в історії заборонив журналістам незалежних медіа перебувати на борту Air Force One
Трамп заборонив репортерам з незалежних агенств перебувати на борту президентського літака
фото: Reuters

Це перший випадок в історії країни, коли жодному репортеру незалежного новинного агентства не дозволено приєднатися до президентської поїздки

Президент Дональд Трамп вперше в історії США заборонив журналістам незалежних новинних агентств перебувати на борту президентського літака Air Force One під час його візиту на Близький Схід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Асоціація кореспондентів Білого дому офіційно висловила протест проти рішення адміністрації президента Дональда Трампа заборонити журналістам незалежних інформаційних агентств, таких як Associated Press, Reuters та Bloomberg, подорожувати на борту літака Air Force One під час його візиту на Близький Схід.

Зазвичай під час президентських поїздок за кордон невелика група журналістів супроводжує президента на борту Air Force One, однак цього разу адміністрація Трампа вирішила обмежити доступ до літака, виключивши журналістів з незалежних інформаційних агентств.

Асоціація кореспондентів Білого дому заявила, що це перший випадок в історії країни, коли жодному репортеру незалежного новинного агентства не дозволено приєднатися до президентської поїздки.

Вони підкреслили, що відмова від доступу до таких агентств є «ведмежою послугою американцям», які мають право на отримання новин про свого президента, особливо під час закордонних поїздок.

Як відомо, 14 березня Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію материнської компанії «Голосу Америки». Керівник відділу кадрів Агентства США з глобальних медіа (USAGM), що є материнською компанією «Голосу Америки», направив листи у яких міститься вказівка не заходити в робочі приміщення і не користуватися внутрішніми системами.

Тоді журналісти «Голосу Америки» подали позов до суду проти Білого дому через порушення їхніх прав. Федеральний суддя ухвалив тимчасове рішення на їхню користь. 

У травні журналіст української служби «Голосу Америки» Остап Яриш повідомив, що працівники «Голосу Америки», які перебували у вимушеній відпустці через припинення фінансування, знову отримали доступ до внутрішніх мереж.

Водночас Апеляційний суд США заблокував рішення про відновлення роботи «Голосу Америки». 

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Теги: США журналіст Дональд Трамп ЗМІ

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