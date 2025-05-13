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Коли США отримають прибуток від угоди про копалини? Озвучено несподіваний термін

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Коли США отримають прибуток від угоди про копалини? Озвучено несподіваний термін
Угода про копалини матиме відкладений ефект для США
фото: Інформатор

Угода Вашингтона та Києва не принесе прибутку ще 10-15 років 

Угода з мінеральних ресурсів між Україною та США не принесе вигоди протягом 10-15 років і вимагатиме серйозних інвестицій приватного сектору. Як повідмляє «Главком» про це пише Financial Times.

«Ресурсна угода, яку Дональд Трамп уклав з Україною, не дасть результатів у видобутку корисних копалин як мінімум протягом десятиліття та вимагатиме величезних інвестицій приватного сектору, щоб запустити проєкти», – йдеться у матеріалі.

«Це може зайняти 10-15 років – саме про такі терміни ми говоримо», –  заявив колишній голова відділу природних ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку Ерік Расмуссен, говорячи про перспективи американсько-українського «інвестиційного фонду реконструкції». Як передбачається, до нього надходитимуть доходи від майбутніх проєктів.

Голова консультативної групи з гірничодобувної промисловості компанії Clareo Пітер Брайант упевнений, що укладена угода не допоможе швидко вирішити проблему вразливості ланцюжка постачання у гірничодобувній галузі. На його думку, потрібно чимало часу перш ніж в Україні зможуть знайти та розробити нові родовища корисних копалин.

За оцінкою видання, через війну, неповну геологічну інформацію, зруйновану інфраструктуру, корупцію та загальні труднощі, пов'язані з запуском нових проєктів, видобуток на шахтах, створених у рамках угоди, навряд чи почнеться раніше 2040 року.

«Ці проєкти нові – їм потрібні інвестиції, дослідження та розвиток, що саме по собі складно», – наводить видання слова глави компанії TechMet Брайана Менелла.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між США та Україною про корисні копалини

Раніше, Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною, а фонд створюється 50/50.

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Теги: США корисні копалини президент Україна Дональд Трамп інвестиції

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