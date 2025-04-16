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Трамп наказав перенести урядові відомства за межі Вашингтона, аби вони краще працювали

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп наказав перенести урядові відомства за межі Вашингтона, аби вони краще працювали
Указ Трампа скасовує одразу розпорядження експрезидентів Картера та Клінтона, які заохочували до розміщення державних установ у центральних районах
фото ілюстративне: REUTERS/Kevin Lamarque

«Для ефективного та економічного надання послуг найвищої якості виконавчі департаменти та установи мають бути там, де є люди»

Президент США Дональд Трамп підписав указ з метою перенесення урядових установ за межі Вашингтона, щоб забезпечити їхню «ефективну» роботу «там, де проживають люди». Як передає «Главком», текст указу опублікований на сайті Білого дому.

«Для ефективного та економічного надання послуг найвищої якості виконавчі департаменти та установи (агентства) мають бути там, де є люди», – зазначається в документі.

Таким чином, указ Трампа скасовує одразу два розпорядження колишніх президентів Джиммі Картера та Білла Клінтона, які заохочували до розміщення державних установ у центральних та ділових районах, а також поблизу історичних об’єктів.

«Скасування цих розпоряджень відновить здоровий глузд у федеральному управлінні офісними приміщеннями, звільнивши агентства від вибору економічно ефективних приміщень, а також зосередить їхню увагу на успішному виконанні місій для американських платників податків», – йдеться в указі.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про старт програми «самодепортації» для іммігрантів. Про це повідомляє NBC News, передає «Главком». Зазначається, що програма передбачає отримання стипендії та квиток на літак для виїзду зі США.

До слова, Дональд Трамп підписав указ про початок розслідуваннящодо імпорту критично важливих мінералів, таких як: кобальт, нікель, уран, мідь та рідкоземельні елементи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Розслідування має на меті оцінити, чи загрожує імпорт цих матеріалів національній безпеці США.

Також кілька радників і членів команди президента США Дональда Трампа намагаються змінити його позицію щодо Росії в бік більш радикальної. Як передає «Главком», про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Дерсжекретар США Марко Рубіо та спецпредставник в Україні Кіт Келлог закликають Трампа бути більш скептичним. Вони переконані, що Росія не показала зацікавлення в реальному припиненню війни в Україні. Тож вони просять президента США бути обачнішим у стосунках з Москвою. Таку рекомендацію вони дали під час обговорення можливих санкцій проти Росії.

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Теги: Дональд Трамп Вашингтон

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