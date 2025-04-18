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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Трамп повертається спиною до російсько-української війни

glavcom.ua
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Трамп хоче перекласти переговори на Європу
колаж: glavcom.ua

Американський президент перекидає переговори на європейців

Марко Рубіо сказав, що якщо неможливо завершити війну в Україні, треба рухатися далі.

Це повністю відповідає сценарію, який я з кінця листопада позначив як найбільш імовірний.

Не маючи інструментів тиску на Росію, Трамп повертається спиною до російсько-української війни й іде займатися іншими справами – у Західній півкулі, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії.

А цю проблему оголошує європейською й перекидає на європейців.

Дуже очікувано.

Що робити?

  1. Не нервувати, бо реалізується завчасно передбачений найімовірніший сценарій, що ж тут вже нервувати. Хто не зачаровувався обіцянками миру за 24 години, той не розчарований.
  2. Посилювати співпрацю з Європою.
  3. Посилювати співпрацю з (потенційними) союзниками в США: передусім консервативні республіканці, а також демократи, і далі по списку: мери, університети, церкви, бізнес, ГО тощо.
  4. Забути навіть думати про вибори.

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Джерело
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Теги: росія США війна Дональд Трамп Україна переговори

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