Трамп повертається спиною до російсько-української війни
Американський президент перекидає переговори на європейців
Марко Рубіо сказав, що якщо неможливо завершити війну в Україні, треба рухатися далі.
Це повністю відповідає сценарію, який я з кінця листопада позначив як найбільш імовірний.
Не маючи інструментів тиску на Росію, Трамп повертається спиною до російсько-української війни й іде займатися іншими справами – у Західній півкулі, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії.
А цю проблему оголошує європейською й перекидає на європейців.
Дуже очікувано.
Що робити?
- Не нервувати, бо реалізується завчасно передбачений найімовірніший сценарій, що ж тут вже нервувати. Хто не зачаровувався обіцянками миру за 24 години, той не розчарований.
- Посилювати співпрацю з Європою.
- Посилювати співпрацю з (потенційними) союзниками в США: передусім консервативні республіканці, а також демократи, і далі по списку: мери, університети, церкви, бізнес, ГО тощо.
- Забути навіть думати про вибори.
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