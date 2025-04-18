Американський президент перекидає переговори на європейців

Марко Рубіо сказав, що якщо неможливо завершити війну в Україні, треба рухатися далі.

Це повністю відповідає сценарію, який я з кінця листопада позначив як найбільш імовірний.

Не маючи інструментів тиску на Росію, Трамп повертається спиною до російсько-української війни й іде займатися іншими справами – у Західній півкулі, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії.

А цю проблему оголошує європейською й перекидає на європейців.

Дуже очікувано.

Що робити?