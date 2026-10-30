Трамп напав на журналіста через запитання про здоров'я

Трамп назвав журналіста «огидним»

Американський лідер Дональд Трамп скасував запланований мітинг у Канзасі й запевнив, що його здоров'я тут ні до чого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Цими вихідними Трамп планував виступити в місті Салайна разом із сенатором-республіканцем Роджером Маршаллом, який, згідно з результатами опитувань, зіткнувся з боротьбою за переобрання.

Трамп розлютився, коли журналіст запитав, чи не пов'язане скасування зі здоров'ям президента або втомою від поїздок.

«Причина в тому, що я не вважаю за потрібне їхати в Канзас. Завтра я лечу до Флориди», – сказав американський лідер. За його словами, журналіст стежить за ним уже два тижні, тож мав би бачити, що президент «почувається ідеально».

Також Трамп назвав журналіста «огидним» і порадив йому «привести себе у форму», бо той, мовляв, «жахливо виглядає».

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада. Їхні результати визначатимуть баланс політичних сил у законодавчому органі країни.