Відомий рок-музикант подав позов проти Трампа на $10 млн

Це вже друга судова суперечка Янґа з командою Трампа

Ніл Янґ вимагає компенсації за використання його хіта на політичних мітингах

Канадсько-американський рок-музикант Ніл Янґ вимагає $10 млн від політичного комітету президента США Дональда Трампа через використання його композиції «Rockin’ in the Free World» без дозволу. Артист також просить суд заборонити подальше використання пісні на політичних заходах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Позов проти Trump 47 Committee Inc. подали 26 жовтня до федерального суду Східного округу штату Вірджинія. У заяві йдеться про порушення авторських прав через використання композиції під час заходів, організованих для залучення виборців Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Зокрема, адвокати музиканта згадують мітинг у місті Янгстаун, штат Огайо, який відбувся 12 жовтня. За їхніми твердженнями, пісню вмикали перед виходом Трампа на сцену, а також використовували на інших політичних заходах.

Юристи вважають, що таке використання шкодить репутації Янґа, оскільки може створювати враження, ніби музикант підтримує президента та його політику. Сам артист давно публічно критикує Трампа.

Водночас відповідачем у новій справі є саме політичний комітет Trump 47 Committee Inc., а не Дональд Трамп особисто. Станом на момент публікації The Guardian представники президента не надали публічної відповіді на звинувачення.

Чому Ніл Янґ вважає пісню несумісною з політикою Трампа

Композиція «Rockin’ in the Free World» вийшла у 1989 році. У позовній заяві її описують як критичний погляд на американську політичну риторику та соціальну нерівність. Текст пісні звертає увагу на становище бідних і бездомних людей, протиставляючи розмови про свободу реальним проблемам суспільства.

«Ця пісня є протилежністю всьому, що уособлює Дональд Трамп», – зазначається в заяві адвокатів музиканта.

Позивач стверджує, що композицію використовували без належної ліцензії та його особистого дозволу. Окрім $10 млн компенсації, Янґ просить суд заборонити подальше публічне використання пісні на політичних заходах.

Це вже друга судова суперечка Янґа з командою Трампа

У 2020 році музикант подав позов проти іншої організації, пов’язаної з Трампом, – Donald J. Trump for President Inc. Тоді претензії стосувалися використання «Rockin’ in the Free World» та ще однієї композиції Янґа – «Devil’s Sidewalk» – під час передвиборчої кампанії.

Справу врегулювали поза судом. Як зазначено в новій позовній заяві, організація Трампа погодилася не використовувати «Rockin’ in the Free World» без ліцензії та дозволу музиканта.

У нинішньому позові Янґ стверджує, що його композицію знову використовували без необхідного дозволу. Водночас новим відповідачем є інша юридична особа, тож питання про застосування умов попередньої мирової угоди потребує окремої правової оцінки.

Музиканти й раніше висловлювали обурення через використання їхніх творів у політичних кампаніях Трампа. Зокрема, гурт ABBA вимагав припинити використання своїх пісень, а команда Селін Діон заперечувала проти звучання її хіта «My Heart Will Go On» на передвиборчому мітингу. Про ці випадки раніше повідомляв «Главком» та в писав у матеріалі про реакцію Селін Діон.

Що відомо про Ніла Янґа

Ніл Персіваль Янґ – канадсько-американський співак, автор пісень, гітарист і музикант, якого вважають одним із впливових представників рок-музики. Він народився 12 листопада 1945 року в Торонто, Канаді.

Музичну кар’єру Янґ розпочав у 1960-х роках. Ширшу популярність здобув як учасник гурту Buffalo Springfield, а згодом приєднався до супергурту Crosby, Stills, Nash & Young. Паралельно розвивав сольну кар’єру, поєднуючи фолк-рок, кантрі та експериментальний рок.

Серед найвідоміших композицій виконавця – «Heart of Gold», «Old Man» та «Rockin’ in the Free World». Янґ двічі потрапляв до Зали слави рок-н-ролу: у 1995 році як сольний артист, а у 1997-му – як учасник Buffalo Springfield.

Музикант також відомий громадською позицією. Він виступав із критикою політики Дональда Трампа, а також підтримував Україну й засуджував російську агресію.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Ніл Янґ скасував анонсований концерт у Києві. Музикант пояснив рішення безпековою ситуацією та наголосив, що не міг наражати команду на небезпеку.