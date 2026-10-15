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Угода Трампа з Путіним не спрацювала? Дизель у США знову дорожчає

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Угода Трампа з Путіним не спрацювала? Дизель у США знову дорожчає
США споживають близько 3,8 млн барелів дизельного пального на добу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Аналітики сумніваються, що російське пальне встигне здешевити ринок до виборів

Біржові ціни на дизельне пальне у США після короткочасного падіння знову зросли. Домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним про російські поставки поки не дала очікуваного ефекту, а експерти сумніваються, що вона помітно вплине на вартість пального до проміжних виборів у Конгрес. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними торгів на біржі CME Group, у четвер, 8 жовтня, листопадові ф’ючерси на дизель коштували $4,88 за галон (приблизно 58 грн за літр). Після заяви Трампа в п’ятницю, 9 жовтня, торги завершилися на рівні $4,74 за галон (близько 56 грн за літр). Однак згодом котирування знову пішли вгору: у вівторок і середу вони сягали $4,98 за галон (приблизно 59 грн за літр).

Порівняно із закриттям торгів у п’ятницю ціна зросла приблизно на 5%. Станом на 18:00 за московським часом у середу котирування становили $4,87 за галон.

Чому обіцяних обсягів може бути недостатньо

9 жовтня Трамп заявив, що Росія має терміново поставити понад 300 тис. тонн дизельного пального. За його словами, у листопаді очікується ще 500 тис. тонн, а надалі – додаткові партії.

Американська адміністрація зацікавлена у зниженні вартості пального напередодні проміжних виборів до Конгресу, призначених на 3 листопада. Високі витрати на енергоносії впливають на транспортні компанії, аграріїв і домогосподарства, а отже, залишаються важливим економічним і політичним питанням.

Однак масштаби американського ринку ускладнюють швидке здешевлення. США споживають близько 3,8 млн барелів дизельного пального на добу. На думку аналітиків, навіть великі партії з Росії не зможуть швидко змінити ситуацію, особливо якщо врахувати час на перевезення та організацію постачання.

Серед основних перешкод експерти називають:

  • Логістику. Морське перевезення потребує часу, тому пальне може не надійти на ринок у потрібний для адміністрації Трампа період.
  • Санкційні ризики. Операції з російськими енергоносіями можуть ускладнюватися обмеженнями та юридичними питаннями.
  • Проблеми з виробництвом у Росії. Українські удари по російських нафтопереробних заводах скорочують можливості Москви збільшити експорт.

На початку жовтня роздрібна ціна дизеля у США сягала $6,53 за галон. Це близько $1,73 за літр, або орієнтовно 78 грн за літр за умовного курсу 45 грн за долар. Роздрібна ціна відрізняється від біржових котирувань, адже включає витрати на транспортування, зберігання, збут і податки.

Домовленість викликала запитання щодо наслідків для України

Рішення Вашингтона домовлятися з Москвою про постачання пального викликало критику через ризик послаблення економічного тиску на Росію. Доходи від експорту енергоресурсів залишаються одним із джерел фінансування російської держави під час війни проти України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Україна продовжить бити по російських нафтопереробних заводах. Удари по енергетичній інфраструктурі Росії впливають на її можливості переробляти нафту та постачати нафтопродукти на зовнішні ринки.

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Теги: Дональд Трамп США дизельне пальне пальне Україна експорт нафтопродукти росія

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