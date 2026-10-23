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Росія анонсувала переговори в Абу-Дабі. Пєсков розкрив головну тему

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росія анонсувала переговори в Абу-Дабі. Пєсков розкрив головну тему
Кремль анонсував новий раунд тристоронніх переговорів щодо України в Абу-Дабі
Фото: Nexta

Пєсков заявив, що наступну зустріч планують провести у тристоронньому форматі, але склад учасників згодом може розширитися

Росія допускає участь європейських представників у майбутніх переговорах щодо завершення війни проти України. Водночас найближчий раунд консультацій планують провести за участю Києва, Вашингтона та Москви. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком».

За словами представника Кремля, тристоронні переговори можуть відбутися в Абу-Дабі в першій половині листопада. Їхньою головною темою стане формування системи безпеки для України та Росії після можливого мирного врегулювання.

Пєсков зазначив, що наразі обговорюють саме тристоронній формат, проте можливості залучення європейських країн у майбутньому не відкидають.

Окремо речник Кремля прокоментував ідею призначення спеціального представника Євросоюзу з питань України. За його словами, доцільність такого рішення залежатиме від позиції Брюсселя.

Також Пєсков висловився щодо майбутньої зустрічі Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Він назвав її надзвичайно важливою, однак заперечив припущення, що троє лідерів можуть зібратися для визначення майбутнього всього світу.

Представник Кремля наголосив, що Росія не розглядає такі переговори як «нову Ялту».

«Нова Ялта» — умовна назва можливих домовленостей між великими державами про перерозподіл сфер впливу у світі. Вислів відсилає до Ялтинської конференції 1945 року, під час якої лідери США, Великої Британії та СРСР обговорювали повоєнний устрій Європи.

Водночас остаточні дата, склад делегацій та порядок денний зустрічі публічно не підтверджені всіма сторонами.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що помічник Путіна Юрій Ушаков заявив про готовність Росії відновити тристоронні переговори приблизно 10–20 листопада. Цю пропозицію обговорювали після зустрічі російського диктатора зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Згодом «Главком» писав, що до складу російської делегації можуть увійти представники військового командування та помічник Путіна Володимир Мединський. Остаточне рішення щодо учасників ухвалюватиме очільник Кремля.

Також 22 жовтня «Главком» повідомляв, що Абу-Дабі розглядають як основний майданчик для наступного раунду переговорів. Пєсков тоді наголосив, що говорити про підготовку документів для підписання ще зарано.

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Теги: путін Дональд Трамп переговори Дмитро Пєсков

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