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Делегація України, США та Росії дісталася Олешок: Арахамія повідомив деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Делегація України, США та Росії дісталася Олешок: Арахамія повідомив деталі
Представники України, США та Росії прибули до пункту гуманітарної місії в Олешках
фото: armyinform.com.ua

За перебігом гуманітарної операції стежитимуть американські журналісти, а Меланія Трамп розкрила їхню роль у місії

Спільна делегація України, США та Росії прибула до пункту, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. На місці працюють представники медіа трьох країн, які документуватимуть перебіг гуманітарної операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на народного депутата Давида Арахамію та першу леді США Меланію Трамп.

За словами Арахамії, представники України, Сполучених Штатів і Росії дісталися місця, визначеного для організації подальшого доставлення гуманітарних вантажів до Олешок.

Народний депутат зазначив, що на локації перебувають журналісти трьох держав. Їхня присутність має забезпечити прозорість чергового етапу гуманітарної місії.

Зокрема, перебіг операції документуватимуть четверо американських журналістів телеканалу Newsmax. За інформацією Меланії Трамп, вони працюватимуть як незалежні спостерігачі разом із представниками гуманітарних організацій України та Росії. «Вони незалежно фіксуватимуть та постійно документуватимуть цю історичну гуманітарну місію», – зазначила перша леді США.

Водночас із повідомлення Арахамії випливає, що делегація прибула саме до пункту організації допомоги. Підтвердження того, що гуманітарний вантаж уже доставили безпосередньо до Олешок, наразі немає.

Також поки що не уточнюється, яку саме допомогу планують передати місцевим жителям, скільки людей зможуть її отримати та коли розпочнеться безпосереднє доставлення вантажів.

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра в Херсонській області та перебувають під російською окупацією. Через бойові дії та обмежений доступ гуманітарних організацій забезпечення потреб цивільного населення на окупованій території залишається складним завданням.

Нагадаємо, раніше перша леді США Меланія Трамп повідомила про початок робіт із розмінування маршрутів, якими планують доставляти гуманітарні вантажі до тимчасово окупованих Олешок. За її словами, Україна та Росія розпочали відповідні заходи в межах домовленостей про локальне припинення вогню.

Метою робіт визначили створення безпечного маршруту для гуманітарної допомоги та забезпечення умов для подальших заходів із підтримки цивільного населення.

За попередніми планами, доставлення допомоги до Олешок очікується 30 жовтня. Водночас фактичні терміни залежать від безпекової ситуації та готовності маршрутів.

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Теги: Давид Арахамія США Олешки війна Україна росія

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