Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп: Настав момент ухвалювати рішення щодо війни в Україні, але мені це не подобається

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп: Настав момент ухвалювати рішення щодо війни в Україні, але мені це не подобається
Трамп: Ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні наближається до критичної точки, коли доведеться ухвалювати важливі рішення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що ситуація з війною в Україні наближається до етапу, коли доведеться ухвалювати важливі рішення. Водночас він зізнався, що не в захваті від такої необхідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву під час розмови з журналістами у Білому домі.

Трампу поставили запитання про російсько-українську війну, зокрема у контексті нещодавньої заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса, який зазначив, що вимоги Росії на перемовинах є надмірними.

«Можливо, він має рацію. Можливо, він щось знає, адже я теж займався цим питанням і ще деякими іншими. Але ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення. І мені це не до вподоби», – відповів Трамп.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час переговорів щодо війни в Україні Росія вимагає «занадто багато». Як передає «Главком», про це він сказав під час Мюнхенську зустріч лідерів у Вашингтоні.

За його словами, він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди, але вони висунули низку вимог для завершення війни. Вашингтон вважає, що цих вимог «занадто багато».

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Венс каже, що відповідальність за завершення війни лежить тільки на українській та російській стороні. Зі слів віцепрезидента США,  мирний процес «нікуди не рухається».

Саме тому він переконаний, що «найближчим часом нічого не завершиться».

Теги: Дональд Трамп Facebook

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Хусити заявили, що більше не хочуть воювати. Ми це поважаємо і припиняємо бомбардування
Трамп вирішив припинити бомбардування хуситів, бо вони хочуть миру
6 травня, 22:24
Трамп наголосив на важливості особистих переговорів для розв'язання глобальних конфліктів
Трамп розповів, як європейські лідери вмовляли його подзвонити Путіну
5 травня, 10:27
Трамп пригрозив санкціями усім, хто купуватиме нафту в Ірану
Трамп вимагає припинити купівлю нафти в Ірані: до кого насамперед застосують санкції
2 травня, 10:38
Трамп спромігся сформувати реально унікальну команду
Сто днів, які ошелешили світ
29 квiтня, 22:15
Трамп зауважив, що Зеленський став спокійнішим
Трамп розкрив деталі про зустріч із Зеленським та знову згадав Крим
28 квiтня, 02:41
Дональд Трамп заявив, що найближчі кілька днів будуть ключовими для переговорного процесу щодо завершення війни
Трамп пояснив, на яку «велику поступку» готовий піти Путін
25 квiтня, 06:42
Федеральний суд у Вашингтоні, округ Колумбія, постановив адміністрації Трампа відновити «Голос Америки»
Суд в США зобов’язав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки»
23 квiтня, 08:30
Якщо Трамп здасть Україну на волю Путіна, то цим він відкриє скриньку Пандори
До чого може призвести капітуляція Трампа перед Путіним
21 квiтня, 13:41
Під час телефонної розмови Трамп та Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ
Пєсков заявив про відсутність конкретики в організації матчу між гравцями КХЛ та НХЛ
8 квiтня, 14:35

Політика

Трамп: Настав момент ухвалювати рішення щодо війни в Україні, але мені це не подобається
Трамп: Настав момент ухвалювати рішення щодо війни в Україні, але мені це не подобається
Міністр фінансів США Бессент назвав Путіна воєнним злочинцем
Міністр фінансів США Бессент назвав Путіна воєнним злочинцем
Снаряди до ППО, боєприпаси і дрони. Німеччина передає Україні новий пакет допомоги
Снаряди до ППО, боєприпаси і дрони. Німеччина передає Україні новий пакет допомоги
Кремль поширює за кордоном новий пропагандистський рух: деталі від розвідки
Кремль поширює за кордоном новий пропагандистський рух: деталі від розвідки
Голова МЗС Данії викликав американського посла після статті WSJ
Голова МЗС Данії викликав американського посла після статті WSJ
До Москви на 9 травня все ж приїдуть декілька депутатів Європарламенту
До Москви на 9 травня все ж приїдуть декілька депутатів Європарламенту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
37K
Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
22K
Прогноз магнітних бур на 7-9 травня: якою буде сонячна активність
15K
Пере речі окупантів. Колаборант Царьов прилаштував маму у Криму
14K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua