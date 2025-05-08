Трамп: Настав момент ухвалювати рішення щодо війни в Україні, але мені це не подобається

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні наближається до критичної точки, коли доведеться ухвалювати важливі рішення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що ситуація з війною в Україні наближається до етапу, коли доведеться ухвалювати важливі рішення. Водночас він зізнався, що не в захваті від такої необхідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву під час розмови з журналістами у Білому домі.

Трампу поставили запитання про російсько-українську війну, зокрема у контексті нещодавньої заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса, який зазначив, що вимоги Росії на перемовинах є надмірними.

«Можливо, він має рацію. Можливо, він щось знає, адже я теж займався цим питанням і ще деякими іншими. Але ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення. І мені це не до вподоби», – відповів Трамп.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час переговорів щодо війни в Україні Росія вимагає «занадто багато». Як передає «Главком», про це він сказав під час Мюнхенську зустріч лідерів у Вашингтоні.

За його словами, він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди, але вони висунули низку вимог для завершення війни. Вашингтон вважає, що цих вимог «занадто багато».

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Венс каже, що відповідальність за завершення війни лежить тільки на українській та російській стороні. Зі слів віцепрезидента США, мирний процес «нікуди не рухається».

Саме тому він переконаний, що «найближчим часом нічого не завершиться».