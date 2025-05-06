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Трамп вирішив припинити бомбардування хуситів, бо вони хочуть миру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп вирішив припинити бомбардування хуситів, бо вони хочуть миру
Трамп: Хусити заявили, що більше не хочуть воювати. Ми це поважаємо і припиняємо бомбардування
фото: The White house/Facebook

Самі хусити наразі не підтвердили, що дійсно мають намір припинити атаки

Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення ударів по хуситах у Ємені, аргументуючи це їхньою заявою про готовність згорнути бойові дії. Як передає «Главком» з посиланням на The New York Times, відповідну заяву він зробив під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні в Овальному кабінеті.

«Минулої ночі ми отримали дуже гарні новини: хусити заявили, що більше не хочуть воювати. Принаймні, нам так повідомили. Ми це поважаємо і припиняємо бомбардування», — наголосив Трамп.

Водночас президент не уточнив, звідки саме отримав таку інформацію. «Вони сказали: «Будь ласка, більше не бомбіть нас». І неважливо, звідки це стало відомо», – прокоментував американський президент.

Трамп підкреслив, що США негайно зупиняють удари по хуситах. «Ми повірили їм на слово. Вони обіцяють більше не атакувати судна, а саме це було головною метою наших дій. Вважаю це позитивним кроком, адже вони вже знищили чимало цивільних кораблів», – додав Трамп.

Водночас самі хусити наразі не підтвердили, що дійсно мають намір припинити атаки. За кілька годин до заяви Трампа уряд, підконтрольний хуситам, оприлюднив заяву, в якій повідомив про продовження «священної війни на підтримку палестинців у Газі» та спротив «ізраїльсько-американо-британському ворогу».

«Наші військові можливості лише зростають з кожною агресією, і наші операції триватимуть», – йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп розпорядився активізувати атаки на позиції хуситів у Ємені. Вашингтон тоді наголошував, що удари триватимуть доти, доки підтримувані Іраном бойовики не припинять нападати на судна в Червоному морі.

Раніше ми писали, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що внаслідок авіаударів по Ємену був знищений контрольований хуситами міжнародний аеропорт Сани у відповідь на неодноразові атаки ракет і безпілотників підтримуваним Іраном угрупованням, включно з атакою на аеропорт «Бен-Гуріон». Як передає «Главком», про це повідомляє The Times of Israel.

За словами військових, нині аеропорт у столиці хуситів «повністю виведений з ладу» після ударів винищувачів ізраїльських Повітряних сил.

Теги: США Дональд Трамп бомбардування Ємен

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