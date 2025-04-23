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Суд в США зобов’язав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки»

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Суд в США зобов’язав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки»
Федеральний суд у Вашингтоні, округ Колумбія, постановив адміністрації Трампа відновити «Голос Америки»
фото: The Associated Press

Федеральний суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки»

Федеральний суд у Вашингтоні ухвалив рішення, яке зобов’язує адміністрацію Дональда Трампа відновити діяльність медіаагентства USAGM, включаючи «Голос Америки» та кілька дочірніх новинних агенцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис екс-співробітника мовника Остапа Яриша.

«Федеральний суд у Вашингтоні, округ Колумбія, постановив адміністрації Трампа відновити Голос Америки та його працівників, а також кілька інших дочірніх новинних агенцій», – зазначив Яриш.

В ухвалі суду зазначено, що уряд США має:

  • повернути на роботу всіх співробітників та підрядників медіаагентства USAGM, яких було звільнено або відправлено у відпустку після указу Трампа про скорочення від 14 березня 2025 року;
  • відновити фінансування для радіостанцій Radio Free Asia та Middle East Broadcasting Networks;
  • поновити роботу «Голосу Америки»;
  • щомісяця звітувати про виконання цього рішення.

Як зазначає Politico, окружний суддя США Ройс Ламберт заявив, що поспіх адміністрації з ліквідації «Голосу Америки» та пов’язаних із нею інформаційних організацій, які фінансуються Агентством глобальних медіа США, призвело до відсторонення сотень журналістів і припинення мовлення, ймовірно, порушують законодавчі норми та Конституцію США.

«Вони вжили негайних і рішучих заходів, щоб скоротити USAGM, не беручи до уваги його законодавчі або конституційні функції, як того вимагає зрозуміла мова [виконавчого наказу], і не зважаючи на шкоду, завдану співробітникам, підрядникам, журналістам і споживачам ЗМІ в усьому світі», – сказав Ламберт. «Важко уявити більш прямий прояв свавільних і примхливих дій, ніж дії Відповідачів».

«Голос Америки працює згідно зі статутним мандатом і з постійними асигнуваннями Конгресу протягом понад вісімдесяти років, і таким чином створив аудиторію з 425 мільйонів слухачів, які покладаються на результати Голосу Америки – особливо в тих регіонах світу, де вільна преса інакше недоступна», – написав Ламберт. «Мережі зробили внесок у міжнародне мовлення в США, майже виключно покладаючись на свої щорічні асигнування Конгресу, які були безперервними протягом десятиліть до 15 березня 2025 року. Немає жодних ознак того, що відповідачі враховували ці давні інтереси довіри до того, як вживали масштабних дій, про які тут йдеться».

Як відомо, 14 березня Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію материнської компанії «Голосу Америки». Керівник відділу кадрів Агентства США з глобальних медіа (USAGM), що є материнською компанією «Голосу Америки», направив листи у яких міститься вказівка не заходити в робочі приміщення і не користуватися внутрішніми системами.

Окрім «Голосу Америки», USAGM припинило фінансування Radio Free Europe/Radio Liberty («Радіо Свобода»), яке мовить на країни Східної Європи, включаючи Росію і Україну, а також Radio Free Asia, яке мовить на Китай і Північну Корею.

Нагадаємо, журналісти «Голосу Америки» подали позов до суду проти Білого дому через порушення їхніх прав. Федеральний суддя ухвалив тимчасове рішення на їхню користь. 

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Теги: ЗМІ суд США Дональд Трамп

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