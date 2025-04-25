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Трамп пояснив, на яку «велику поступку» готовий піти Путін

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Трамп пояснив, на яку «велику поступку» готовий піти Путін
Дональд Трамп заявив, що найближчі кілька днів будуть ключовими для переговорного процесу щодо завершення війни
фото з відкритих джерел

Віддзеркалює московську брехню. Журналіст поспілкувався з президентом США і пояснив його логіку дій у питанні України

Очільник США Дональд Трамп каже, що Сполучені Штати чинять тиск на Росію. Чи справді це так, роз’яснив кореспондент BBC при Держдепартаменті США Том Бейтман, передає «Главком».

Репортер запитав Трампа, які поступки запропонувала Росія досі. Той відповів: «Зупинити війну».

«Зупинити захоплення всієї країни – досить велика поступка», – заявив Трамп.

Проте Бейтман нагадав, що Білий дім схильний віддзеркалювати деякі тези Кремля і ця заява може бути лише як «поступка», виходячи з попередніх хибних заяв Путіна про те, що Україна ніколи не була окремою державою чи нацією.

Бейтман нагадав, що цього тижня з’явилась інформація, що пропозиція Білого дому щодо припинення вогню передбачала, що Москва збереже практично всю територію, яку вона зараз окупує, плюс формальне визнання США російського контролю над Кримом, із замороженими лініями фронту. Іншими словами, Росія отримує значну частину України в обмін на просте припинення її вторгнення.

Трамп пояснив, на яку «велику поступку» готовий піти Путін фото 1

«Але теза Трампа про те, що «зупинити захоплення (Росією – «Главком») всієї країни» є поступкою, є хибною. Фактично, українські війська, за підтримки американської та європейської зброї, дали відсіч російським військам у 2022 році, змусивши Путіна відступити та завадивши йому захопити Київ, а отже, потенційно й усю країну на початку вторгнення», – додав він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що найближчі кілька днів будуть ключовими для переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.

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Теги: перемир'я Дональд Трамп путін війна Україна США росія

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