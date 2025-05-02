Венс видав гучну заяву про закінчення війни в Україні

Венс переконаний, що «найближчим часом нічого не завершиться»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Про це він сказав в інтерв'ю каналу Fox News, повідомляє «Главком».

Венс засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Агенство Reuters посилаючись на слова Венса пише, що «усе зараз залежить від росіян та українців, які тепер знають умови одне одного для миру».

Венс каже, що відповідальність за завершення війни лежить тільки на українській та російській стороні. Зі слів віцепрезидента США, мирний процес «нікуди не рухається».

Саме тому він переконаний, що «найближчим часом нічого не завершиться».

Нагадаємо, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.

За її словами, настав час, коли обидві сторони повинні представити власні конкретні ідеї щодо завершення війни.​

«Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб проводити посередницькі зустрічі. Україна та Росія мають представити конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт», – каже Брюс.