Трамп розповів про зустріч із Зеленським та знову згадав Крим

На думку Трампа, Зеленський готовий відмовитися від Криму

26 квітня у Ватикані відбулася коротка зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Американський лідер поділився деталями цієї зустрічі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Sky News.

Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла добре. Він зауважив, що наступні кілька днів покажуть, чи був досягнутий прогрес, передає 24 Канал із посиланням на The Sky News.

Президент США зазначив, що, порівняно з зустріччю в Овальному кабінеті 28 лютого, цього разу Зеленський виглядав «спокійнішим».

«Думаю, він розуміє ситуацію і хоче укласти угоду», – сказав Трамп.

Він також заявив, що, на його думку, Зеленський готовий відмовитися від Криму.

«Подивимося, що буде далі», – додав Трамп. «Не говоріть зі мною про Крим, говоріть про Крим з Обамою та Байденом».

Політик також висловив розчарування через російські удари по Україні і сказав, що відповість на питання, чи довіряє він Путіну, приблизно за два тижні.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп особисто наполягав на переговорах із Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського у Ватикані. Як інформує «Главком», про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц розповів The Telegraph.

За його словами, президент США прагнув обговорити з українським лідером можливості завершення війни дипломатичним шляхом.

«Трамп був налаштований провести особисту розмову із Зеленським і обговорити, як саме ми можемо завершити найбільшу сухопутну війну в Європі», – сказав Волтц, коментуючи зустріч двох лідерів у базиліці Святого Петра.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска.

Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

Також Кремль повідомив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов. Крім того, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні.