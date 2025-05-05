Трамп розповів, як європейські лідери вмовляли його подзвонити Путіну

Президент США запевняє, що лідери країн ЄС просили його зателефонувати главі Кремля, бо той не відповідає на їхні дзвінки

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські лідери неодноразово зверталися до нього з проханням зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера в інтерв'ю NBC News.

«Знаєте, скільки разів лідери ЄС просили мене подзвонити Путіну? Тому що він просто не бере слухавку», – каже Трамп.

За словами американського президента, під час особистої розмови він запитав у Путіна, чи телефонував йому президент Джо Байден протягом останніх трьох років, на що отримав відповідь: «Ні, жодного разу».

Політик пояснив, що вже звик до того, що його постійно обманюють, проте підкреслив, що наразі «не знає», чи є непорозуміння між ним та Путіним.

«Я скажу вам про це через місяць або через два тижні. Поки що я не знаю. Можу сказати одне – його амбіції значною мірою були знижені, коли він зрозумів, що тепер я очолюю процес», – зазначив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін. Однак називати цю сторону він не захотів.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту».

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

До слова, на борту президентського літака президент США Дональд Трамп відповідав на питання журналістів. Йому поставили питання, чи зустрінеться він з російським диктатором Путіним під час свого візиту до Саудівської Аравії. Як відомо, Трамп має відвідати країну вже цього місяця.

Американський лідер відповів, що ще не думав про це. Також згадувалось питання російсько-української війни. Трамп розповів, що днями він та його радники мали досить позитивні дискусії щодо України та Росії.