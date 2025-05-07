Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Між українцями та росіянами прірва». Венс визнав, що вимоги Москви зависокі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
«Між українцями та росіянами прірва». Венс визнав, що вимоги Москви зависокі
За словами Венса, він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди, але вони висунули низку вимог для завершення війни
фото: Reuters

Венс: Зараз потрібні прямі переговори Києва та Москви

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час переговорів щодо війни в Україні Росія вимагає «занадто багато». Як передає «Главком», про це він сказав під час Мюнхенську зустріч лідерів у Вашингтоні.

За його словами, він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди, але вони висунули низку вимог для завершення війни. Вашингтон вважає, що цих вимог «занадто багато».

Наразі у США хочуть досягти прямих переговорів між Москвою та Києвом. Це, на думку Венсу, має стати наступним кроком у досягненні миру.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс.

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.

Так президент США Дональд Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін. Однак називати цю сторону він не захотів. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC.

У Трампа запитали, чи вдалося наблизитися до досягнення мирної угоди між Росією та Україною.

«Я справді вірю, що ми ближчі (в досягненні угоди, – ред.) з однією стороною і, мабуть, не такі близькі з іншою. Але я б не хотів казати, із якою стороною ми ближчі», – відповів Трамп.

Також у нього питали, скільки часу він дає обом сторонам на те, щоб досягти угоди. На це американський президент сказав, що часом він близький до того, щоб вийти з переговорів, але потім «стаються хороші речі».

Читайте також:

Теги: переговори Джей Ді Венс перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дипломатична битва триває – не про закінчення війни, а про те, як буде себе вести Трамп
Дипломатична битва триває – не про закінчення війни, а про те, як буде себе вести Трамп
28 квiтня, 11:21
Європа врешті решт починає розуміти, що ні США, ні НАТО їй не допоможуть
США вмивають руки. Чи готова Європа до переговорів з Росією?
18 квiтня, 19:51
Білий Дім хоче віддати Путіну повністю все те, що він бажав від початку
Трамп готує «мир» на умовах Путіна?
22 квiтня, 17:38
Віткофф, Ушаков, Путін та Дмитрієв на переговорах у Росії
Кремль скупо прокоментував переговори Путіна та Віткоффа, але назвав тему зустрічі
11 квiтня, 23:17
Зеленський вважає, що Туреччина може займати серйозне місце у майбутніх гарантіях безпеки у Чорному морі
Президент розкрив деталі переговорів у Туреччині про безпеку в Чорному морі
15 квiтня, 18:51
Рубіо прибув до Парижа у четвер, 17 квітня, для участі у перших дискусіях щодо України за участю американців, європейців та українців
США припустили відмову від досягнення миру в Україні? Рубіо шокував заявою
18 квiтня, 10:59
Свириденко: Наш народ не погодиться на заморожений конфлікт, замаскований під мир
Свириденко про зустріч в Лондоні: Україна готова вести переговори, але не здаватися
23 квiтня, 14:59
Президент США прагнув обговорити з українським лідером можливості завершення війни дипломатичним шляхом
Волтц розкрив подробиці зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані
27 квiтня, 19:37
Український президент сказав Трампу: «Я б хотів, щоб ви це зробили, але не так»
Про що говорили Зеленський і Трамп у Ватикані: кілька фраз вдалося прочитати по губах
27 квiтня, 17:26

Політика

Загострення ситуації між Індією та Пакистаном. Зʼявилася реакція України
Загострення ситуації між Індією та Пакистаном. Зʼявилася реакція України
Макрон заявив, що допомагати Україні потрібно «по-тихому»
Макрон заявив, що допомагати Україні потрібно «по-тихому»
Разом 43 роки: що відомо про Шарлотту Мерц, дружину нового канцлера Німеччини
Разом 43 роки: що відомо про Шарлотту Мерц, дружину нового канцлера Німеччини
«Між українцями та росіянами прірва». Венс визнав, що вимоги Москви зависокі
«Між українцями та росіянами прірва». Венс визнав, що вимоги Москви зависокі
Україна наступна? Новий канцлер Німеччини вирушив у першу закордонну поїздку
Україна наступна? Новий канцлер Німеччини вирушив у першу закордонну поїздку
Вучич зіткнувся з труднощами на шляху до Москви
Вучич зіткнувся з труднощами на шляху до Москви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
38K
Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»
30K
Трамп анонсував «оголошення», яке буде «одним із найважливіших за багато років»
15K
Прогноз магнітних бур на 7-9 травня: якою буде сонячна активність
11K
Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Вчора, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Вчора, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Вчора, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua