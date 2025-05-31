Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну – ексрадник Білого дому

«Йому начхати на політичні наслідки»

Президент США Дональд Трамп може відмовитись від участі в переговорному процесі щодо мирного врегулювання в Україні та переключиться на іншу гарячу точку на планеті, де можна отримати швидкий результат. Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон в інтерв’ю El Pais, інформує «Главком».

«Усе, чого Трамп хоче – це Нобелівська премія миру. Він хотів її з тих пір, як вона була присуджена Бараку Обамі, на думку Трампа, незаслужено. Чи дадуть йому премію за Україну, чи за Близький Схід, чи за посередництво між Індією та Пакистаном це не має значення», – каже Болтон.

Він зазначив, що під час свого першого президентського терміну Трамп зважав на політичні наслідки, тож радники змогли відговорити його від деяких радикальних кроків, пояснюючи їхню шкоду для його іміджу. Однак нині ситуація інша і Трамп не планує балотуватися на третій термін, а отже, подібні стримування більше не діють.

«Йому начхати на політичні наслідки. Республіканці в Конгресі можуть заплатити високу ціну на проміжних виборах за його рішення, але він уже перестав це враховувати. Він дбає про власну репутацію, про те, що про нього говоритимуть у майбутньому, але не про короткострокові політичні наслідки», – наголосив Болтон.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп встановив двотижневий термін для російського диктатора Путіна для досягнення прогресу в переговорах щодо припинення вогню.

Як пише NBC News, американський лідер додав лише «завуальовані погрози щодо наслідків для Москви, якщо він не буде задоволений», пише «Главком».

Зазначається, що Трамп та Путін давно підтримують публічні стосунки, але останнім часом напруженість між ними зросла. Це відбувається, ймовірно, через те, що Трамп не зміг за час свого перебування у кріслі Овального кабінету змусити Путіна до припинення вогню.

До слова, Трамп готує масштабну угоду з КНР та РФ, здатну перевернути світовий баланс сил.

Видання вказує, що американський лідер бачить у переговорах із Москвою та Пекіном як ніколи актуальне «вікно можливостей». «Минулого тижня Трамп заявив, що хоче нормалізувати торгівлю з Росією. Можливо, Трамп має на увазі щось ще більш масштабне, пов'язане з Росією та Китаєм, і це буде грандіозна угода», – йдеться у статті.