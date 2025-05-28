Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Політолог

Американці нікуди не йдуть з мирних переговорів. Останню партію зіграють саме в Білому Домі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім
фото: whitehouse.gov

Навколо-переговорне

Президент Трамп знов дивує. Американський президент у своєму допису в соцмережі Truth Social розкритикував Путіна та заявив, що якби не він – «з Росією вже давно трапилися б справді жахливі речі». «І я маю на увазі ДІЙСНО ЖАХЛИВІ. Він грається з вогнем!», – написав Трамп.

Зацініть парадоксальну «красу» трампівської риторики: і Путіна розкритикував, і в той же час показав себе в ролі захисника Росії. В цьому вся суперечливість ставлення Трампа до Путіна. Трамп хоче скоріше домовитись з Путіним, і для цього треба якомога швидше завершити війну в Україні, а кремлівський начальник замість цього продовжує цю війну, і зволікає з мирними переговорами. І тому Президент США страшенно роздратований. Саме тому не чекайте від Трампа «пекельних санкцій» за удари по Україні. Він же з Путіним хоче домовитись (і майже благає його про це), а не покарати його.

Для нас, і для багатьох людей у світі, Путін збожеволів ще в лютому 2022 року, коли почав повномасштабну війну проти України. А для Трампа він збожеволів лише зараз, тому що замість того, щоб домовлятись з президентом США, російський диктатор робить алогічні (на думку Трампа) кроки і бомбардує Україну. Дай бог, щоб цей дисонанс між Трампом і Путіним проявлявся все частіше. Однак не варто приписувати Трампу наші думки і очікування.

Трохи здивував і генерал Келлог. В адміністрації Трампа він єдиний наш друг. Хоча навіть для нього лояльність до Трампа важливіше симпатій до України. Але чому здивував Келлог?

Він заявив, що Сполучені Штати отримали від Києва перелік умов для завершення війни, тепер чекають на такий список від Росії. Далі пряма цитата від Келлога: «Після цього ви берете обидва документи й поєднуєте їх. Складаєте разом. І ставите запитання: де можна знайти спільну точку дотику, щоб звести все докупи? І коли ми отримаємо їхній «терміновий план» або меморандум, тоді складемо спільний варіант, і відбудеться ще одна зустріч».

O sancta simplicitas! О свята простота! Точніше, яка простодушна наївність. Чогось подібного можна чекати від Віткоффа, який вважав, що достатньо посадити руських і українців за один стіл переговорів і вони швидко домовляться. Але генерал Келлог більш досвідчена і компетентна людина. І навіть у нього проявляються якісь наївні підходи. 

От як поєднати позиції Росії і України у визначенні статусу українських територій, які анексовані Росією? Компроміс в цьому питанні неможливий навіть теоретично. Те саме стосується українського прагнення до членства в НАТО і цілої низки інших питань, особливо коли йдеться про російські хотєлки щодо «демілітаризації» і «денацифікації» України.

А можливо генерал Келлог трохи лукавить, і «спільним варіантом» буде оновлена версія його мирного плану. Може кількість пунктів та їх зміст певним чином зміниться. Але заява Кита Келлога свідчить, що американці нікуди не йдуть з мирних переговорів, і зводити докупи пропозиції України і Росії будуть саме в Білому Домі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін диктатор США росія Дональд Трамп переговори війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна потребує систем протиповітряної оборони Patriot
США не хочуть безкоштовно передавати Україні Patriot, але є нюанс – WP
26 травня, 18:14
24 травня – День відеоігор
24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 травня, 00:03
Очільник МЗС Росії: «Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів. Ну, трошки це неелегантно, я б сказав»
Лавров вигадав, чому Ватикан не підійде для мирних переговорів
23 травня, 14:31
У Польщі урядова Інспекція визнала, що імпорт огірків з Росії був «значно вищим порівняно з аналогічним періодом попереднього року»
Росія завалила огірками Польщу. Імпорт був «значно вищим за минулорічний»
20 травня, 15:13
Мобільний McDonald’s супроводжував Трампа упродовж дня
Саудівська Аравія знайшла оригінальний спосіб, як задобрити Трампа (відео)
13 травня, 21:40
Майбутні переговори про мир, з великою долею імовірності, будуть залежати від переговорного процесу США-Китай
МЗС Китаю підтримало ідею 30-денного перемирʼя. Що це означає?
12 травня, 20:44
Мпікер китайського зовнішньополітичного відомства прокоментував заяву президента США Дональда Трампа
Китай заявив, що готовий до співпраці, аби встановити довгостроковий мир в Україні
12 травня, 13:30
Влада США закрила «Алькатрас» 1963 року через високі витрати на утримання
Влада Каліфорнії різко відреагувала на ідею Трампа відновити в'язницю «Алькатрас»
5 травня, 15:18
Окупанти вдарили по Харкову 16 дронами
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла (оновлено)
30 квiтня, 10:39

Володимир Фесенко

Американці нікуди не йдуть з мирних переговорів. Останню партію зіграють саме в Білому Домі
Американці нікуди не йдуть з мирних переговорів. Останню партію зіграють саме в Білому Домі
Навіщо Кремлю мирні переговори? Стратегія Путіна є очевидною
Навіщо Кремлю мирні переговори? Стратегія Путіна є очевидною
Як адекватно відреагувати на заяву Трампа
Як адекватно відреагувати на заяву Трампа
Трамп отримав два подарунки в один день
Трамп отримав два подарунки в один день
У Кремлі теж хочуть, щоб у Трампа урвався терпець
У Кремлі теж хочуть, щоб у Трампа урвався терпець
Чого насправді хоче Трамп від України?
Чого насправді хоче Трамп від України?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
86K
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
69K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
57K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
46K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua