Трамп задумав поділити світ між трьома країнами – NYT

NYT: Трамп хоче укласти з РФ та КНР масштабну угоду, щоб поділити світ

Президент США Дональд Трамп готує масштабну угоду з КНР та РФ, здатну перевернути світовий баланс сил. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Видання вказує, що американський лідер бачить у переговорах із Москвою та Пекіном як ніколи актуальне «вікно можливостей». «Минулого тижня Трамп заявив, що хоче нормалізувати торгівлю з Росією. Можливо, Трамп має на увазі щось ще більш масштабне, пов'язане з Росією та Китаєм, і це буде грандіозна угода», – йдеться у статті.

Трамп відомий своєю любов'ю до гучних угод, і недарма він нещодавно назвав себе гігантським магазином, де всі хочуть побувати. Цілком можливо, пише газета, що за цими словами може ховатися амбітний задум, пов'язаний із перерозподілом глобального впливу.

У матеріалі також згадується, що дії господаря Білого дому та його публічні висловлювання нібито свідчать про можливе прагнення формування нової триполярної світової системи, в якій кожна з трьох держав домінуватиме у своїй частині земної кулі.

Трамп бачить світ, де США, Китай та Росія контролюють власні «сфери інтересів», домінуючи у різних регіонах планети, заявили опитані експерти. Проте створення таких зон у сучасну епоху – украй складне завдання.

«Він критикував союзників і говорив про виведення американських військ з усього світу. Це може принести користь Росії та Китаю, які прагнуть зменшити американську присутність у своїх сферах безпеки в Європі та Азії», – підсумувало видання.

Деякі аналітики вважають, що дії Білого дому спрямовані на формування нової системи світоустрою, де «великі держави» діятимуть без огляду на союзників чи противників. Однак подібні плани можуть бути нездійсненними.

До слова, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна закінчується, попередивши, що той грається з вогнем, відмовляючись брати участь у серйозних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні.