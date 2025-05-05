Трамп відповів, чи зустрінеться з Путіним найближчим часом

Трамп розповів, що мав розмови щодо Росії та України

На борту президентського літака президент США Дональд Трамп відповідав на питання журналістів, передає «Главком».

Йому поставили питання, чи зустрінеться він з російським диктатором Путіним під час свого візиту до Саудівської Аравії. Як відомо, Трамп має відвідати країну вже цього місяця.

Американський лідер відповів, що ще не думав про це.

Також згадувалось питання російсько-української війни. Трамп розповів, що днями він та його радники мали досить позитивні дискусії щодо України та Росії.

Деталі таких розмов Трамп журналістам не розкрив.

До того ж, на деякі запитання від газети Wall Street JournaІ американський лідер взагалі не відповів, бо сказав, що «газета на боці Китаю».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін. Однак називати цю сторону він не захотів.

У Трампа запитали, чи вдалося наблизитися до досягнення мирної угоди між Росією та Україною.

«Я справді вірю, що ми ближчі (в досягненні угоди, – ред.) з однією стороною і, мабуть, не такі близькі з іншою. Але я б не хотів казати, із якою стороною ми ближчі», – відповів Трамп.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс.

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.