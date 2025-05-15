Трамп придумав, як виправдати відсутність Путіна на перемовинах у Туреччині

Дональд Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня

Трамп: «Я не сподівався, що він (Путін – «Главком») приїде»

Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп. Як передає «Главком», про це стало відомо із пресконференції очільника США у Катарі.

Так, Трамп заявив, що він «не розчарований» відсутністю Путіна у Стамбулі, так як американського президента там також немає.

«Я не сподівався, що він приїде. Я не планував туди їхати, але б я поїхав. Я казав, що не думаю, що він приїде, якщо я не буду там, і це виявилось правдою. Однак ми маємо людей там, Марко (Марко Рубіо – Державний секретар США – «Главком») там, він робить фантастичну роботу. Я не думаю, що це було можливим, щоб Путін приїхав, якщо я туди не їду», – заявив Трамп.

"Навіщо йому їхати, якщо я не їду?", - Трамп про неявку Путіна на переговори у Стамбулі pic.twitter.com/iub8awq1JF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 15, 2025

Водночас на цій ж конференції Дональд Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня. Він приїде на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

«Якщо щось трапиться, я поїду у пʼятницю, якщо це буде доречно. Але ми маємо людей, які просто зараз ведуть перемовини. Я просто сподіваюсь, що Росія і Україна зможуть зробити щось», – заявив Трамп.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.

Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.