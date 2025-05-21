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Трамп-молодший зібрався балотуватися у президенти США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп-молодший зібрався балотуватися у президенти США
Син Трампа має великі політичні амбіції
фото із відкритих джерел

Дональд Трамп-молодший натякнув на участь у президентських перегонах у США

Син президента США Дональд Трамп-молодший повідомив, що, можливо, візьме участь у виборах глави держави у 2028 році. Повідомляє «Главком» із посиланням на Рolitico.

«Це велика честь – отримувати таке питання. І велика честь – бачити, що деякі люди не проти цього», – зазначив Трамп-молодший на Катарському економічному форумі в Досі, відповідаючи на питання ведучої, чи розглядає він можливість балотуватися на найвищу державну посаду США після завершення президентського терміну Дональда Трампа.

За словами Трампа-молодшого, він зосереджений на ідеї Make America Great Again («Зробимо Америку знову великою»). «Так що моя відповідь – не знаю. Може бути, одного разу я відчую цей поклик (балотуватися на пост президента, – «Главком»). Але я завжди активно виступатиму на підтримку цих ідей. Я вважаю, що мій батько дійсно змінив Республіканську партію. ​​Я думаю, що зараз це партія America First («Америка перш за все», – «Главком»), – заявив він.

Дональд Трамп – молодший є старшим сином чинного президента США, обіймає посаду виконавчого віце-президента з розвитку та придбань (development and acquisitions) у сімейній компанії The Trump Organization. Крім того, він є партнером у венчурному фонді 1789 Capital, який орієнтований на інвестиції у компанії з консервативними цінностями.

До слова, Камала Гарріс перемогла б Дональда Трампа у всенародному голосуванні, якби президентські вибори 2024 року відбулися сьогодні. Про це свідчать дані опитування Strength In Numbers/Verasight. Опитування, проведене з 1 по 6 травня, показало, що 47% респондентів проголосували б за демократа Гарріс, а республіканцю Трампу віддали б 42% голосів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, схоже, змінив свою позицію щодо війни в Україні, відмовившись від приєднання до європейського тиску на Росію щодо нових санкцій. Укладання бізнес-угод з Росією може стати новим курсом президента США, відкидаючи зусилля переговорів про припинення вогню безпосередньо на Україну та Росію. 

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Теги: Дональд Трамп вибори США президент

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