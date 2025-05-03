Зустріч Зеленського з Трампом у Ватикані вийшла вдалою через один момент – WSJ

На фотографіях зустрічі Зеленського з Трампом видно, як двоє чоловіків, нахилившись ближче один до одного, захоплено розмовляють

Європейські союзники України кілька тижнів активно працювали над тим, щоб усунути розкол між Києвом і Вашингтоном

Коротка зустріч у Ватикані минулого тижня, ймовірно, врятувала стосунки президентів України та США. Її успіх не в останню чергу полягав у тому, що Зеленський і Трамп розмовляли віч-на-віч без присутності помічників. Як інформує «Главком», про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що український лідер шукав можливість нормалізувати відносини з американським колегою з тієї самої катастрофічної сварки в Овальному кабінеті наприкінці лютого. За словами офіційних осіб, обізнаних із ситуацією, 15-хвилинна зустріч минулої суботи, яка, ймовірно, примирила двох політиків, була лише частково спланованою, оскільки мала значну частку спонтанності.

Європейські союзники України кілька тижнів активно працювали над тим, щоб усунути розкол між Києвом і Вашингтоном. Церемонія прощання з Франциском стала черговою можливістю для цього.

Президент Франції Еммануель Макрон розпочав розмову з президентом США, коли світові лідери зібралися в базиліці перед похороном.

«Ми маємо бути набагато жорсткішими з росіянами», – сказав Макрон Трампу. Потім підійшов Зеленський, і він і Трамп домовилися поговорити. Один стілець, призначений для перекладача, був прибраний, тому що Зеленський вважав за краще поговорити з Трампом один на один, пізніше розповів Макрон.

На знаменитих фотографіях цієї зустрічі Зеленського з Трампом видно, як двоє чоловіків, нахилившись і присунувшись ближче один до одного, захоплено розмовляють.

«Найкраще в цій зустрічі те, що на ній були тільки вони двоє. Це просто питання завищеного самолюбства людей, які перебувають поруч із ними. Якщо там присутній Віткофф, Венс – усе спотворюється», – заявив автору публікації колишній радник Зеленського Ігор Новіков.

Хоча ще рано говорити про те, наскільки сильно ця зустріч вплинула на відносини двох президентів, певний оптимізм вона вселяє. Обидва – і Зеленський, і Трамп – називали її дуже корисною і позитивною. А президент США після неї навіть висловив незвично різку критику на адресу Путіна. Однак Трамп досі не запровадив нових санкцій проти Росії, всупереч обіцянкам, і продовжує час від часу критикувати Зеленського.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав перемовини з президентом США Дональдом Трампом 26 квітня у Ватикані, куди вони прибули, щоб взяти участь у прощанні з Папою Римським Франциском, найкращими за всі, що були раніше.

Як відомо, 26 квітня у Ватикані відбулася коротка зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Американський лідер поділився деталями цієї зустрічі. Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла добре. Він зауважив, що наступні кілька днів покажуть, чи був досягнутий прогрес.

До слова, під час зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Римі третій стілець призначався для перекладача. Про це повідомили джерела The Telegraph, інформує «Главком».

За словами джерела, ніхто не виганяв президента Франції Еммануеля Макрона з переговорів. «Люди божеволіють через третій стілець. (Він, – «Главком») призначався для перекладача, але в результаті (розмова Трампа та Зеленського, – «Главком») перетворилась на тет-а-тет», – підкреслив співрозмовник видання.

Автори матеріалу нагадали, що в пресі поширились чутки: нібито третє місце приготували для Макрона, проте потім прибрали