Обстріл Запоріжжя, вибухи в Криму: головне за ніч

Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 28

Окупанти обстріляли Запоріжжя, вибухи на Київщині, Крим опинився під атакою дронів, Трамп виступив перед випусниками університету у Алабамі, Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 2 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Запоріжжя

Російські війська завдали масованого удару дронами по Запоріжжю. Внаслідок ударів було пошкоджено об’єкт інфраструктури, заклад освіти, а також багатоповерховий житловий будинок, де спалахнула масштабна пожежа.

На місці одразу почали працювати всі екстрені служби: рятувальники, медики, поліція та комунальні працівники.

Початково повідомлялося про загибель 61-річного чоловіка, однак цю інформацію пізніше спростували –його вдалося витягти з-під завалів, наразі він перебуває в лікарні.

Загальна кількість постраждалих зросла до 28 осіб.

Вибухи на Київщині

Близько 03:00 у Київській області оголосили повітряну тривогу, вже на світанку тривога поширилась на столиці.

У регіоні працювали сили ППО, лунали вибухи. Також вибухи роздавались у Білій Церкві. Тривога на Київщині станом на 05:39 триває. У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин.

Крим опинився під атакою дронів

Тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Перші вибухи пролунали близько 00:11, після чого протягом кількох годин повідомлялося про серію потужних вибухів у різних частинах півострова.

Зокрема, під ударом опинилися військові об'єкти в Саках, Новофедорівці, Вугловому, Джанкої, Феодосії та на півночі Севастополя.

Основним об'єктом атаки став аеродром «Саки» в Новофедорівці. Численні відео від місцевих жителів свідчать про сильні вибухи, пожежі та клуби диму над військовими об'єктами.

Трамп виступив перед випускниками в Алабамі

Дональд Трамп прибув до Алабами, де виступив перед випускниками університету. Його промова пролунала на тлі святкувань до Національного дня молитви.

Трамп поділився досягненнями свого другого терміну та закликав молодь вірити у власні сили й працювати задля зміцнення Америки. Захід зібрав як прихильників, так і протестувальників.

Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США

Законопроєкт оприлюднили на сайті парламенту під номером №0309.

Проєкт Закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови» (реєстр. № 0309) зареєстровано у Верховній Раді України Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи.