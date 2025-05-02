Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Запоріжжя, вибухи в Криму: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл Запоріжжя, вибухи в Криму: головне за ніч
Головні новини ночі проти 2 травня
фото: Запорізька ОВА

Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 28

Окупанти обстріляли Запоріжжя, вибухи на Київщині, Крим опинився під атакою дронів, Трамп виступив перед випусниками університету у Алабамі, Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 2 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Запоріжжя

Російські війська завдали масованого удару дронами по Запоріжжю. Внаслідок ударів було пошкоджено об’єкт інфраструктури, заклад освіти, а також багатоповерховий житловий будинок, де спалахнула масштабна пожежа.

На місці одразу почали працювати всі екстрені служби: рятувальники, медики, поліція та комунальні працівники.

Початково повідомлялося про загибель 61-річного чоловіка, однак цю інформацію пізніше спростували –його вдалося витягти з-під завалів, наразі він перебуває в лікарні.

Загальна кількість постраждалих зросла до 28 осіб.

Вибухи на Київщині

Близько 03:00 у Київській області оголосили повітряну тривогу, вже на світанку тривога поширилась на столиці.

У регіоні працювали сили ППО, лунали вибухи. Також вибухи роздавались у Білій Церкві. Тривога на Київщині станом на 05:39 триває. У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин.

Крим опинився під атакою дронів

Тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Перші вибухи пролунали близько 00:11, після чого протягом кількох годин повідомлялося про серію потужних вибухів у різних частинах півострова.

Зокрема, під ударом опинилися військові об'єкти в Саках, Новофедорівці, Вугловому, Джанкої, Феодосії та на півночі Севастополя.

Основним об'єктом атаки став аеродром «Саки» в Новофедорівці. Численні відео від місцевих жителів свідчать про сильні вибухи, пожежі та клуби диму над військовими об'єктами.

Трамп виступив перед випускниками в Алабамі

Дональд Трамп прибув до Алабами, де виступив перед випускниками університету. Його промова пролунала на тлі святкувань до Національного дня молитви.

Трамп поділився досягненнями свого другого терміну та закликав молодь вірити у власні сили й працювати задля зміцнення Америки. Захід зібрав як прихильників, так і протестувальників.

Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США

Законопроєкт оприлюднили на сайті парламенту під номером №0309.

Проєкт Закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови» (реєстр. № 0309) зареєстровано у Верховній Раді України Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи. 

Читайте також:

Теги: Запоріжжя тривога відео реєстр молодь будинок поліція рятувальники 2 травня військові Дональд Трамп Кабмін пожежа аеродром

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільша масована атака наших дронів за два тижні
Підсумки ночі. Наймасованіший дроновий удар по Росії за останні два тижні
9 квiтня, 09:52
Володимир Зеленський заявив, що підписання «угоди про надра» – перший результат його розмови з Дональдом Трампом у Ватикані
Подарунок для Трампа. Що не так з угодою про надра? ТЕМА ТИЖНЯ
Вчора, 21:35
Трамп сказав, що росіяни бомбардують Україну, як божевільні
Трамп знову обурився ударами Росії по Україні
8 квiтня, 06:38
Трамп наголосив на необхідності гнучкого підходу в тарифній політиці
Трамп пояснив, чому зупинив нові мита на 90 днів
10 квiтня, 02:26
Головні новини ночі проти 17 квітня
Росіяни масовано атакували Дніпро дронами: головне за ніч
17 квiтня, 05:52
Вибухи в українських містах: головне за ніч
Вибухи в українських містах: головне за ніч
19 квiтня, 07:12
Дипломат: Я не вірю, що найближчим часом Трамп готовий зовсім припинити цікавитися війною в Україні
Ексголова МЗС: Будь-яке припинення вогню США подадуть як величезну перемогу
21 квiтня, 19:08
Клуб під назвою «Executive Branch» є ідеєю старшого сина президента США
В США відкривається клуб ультрабагатих, який підтримує Трампа – Politico
27 квiтня, 13:06
Український президент сказав Трампу: «Я б хотів, щоб ви це зробили, але не так»
Про що говорили Зеленський і Трамп у Ватикані: кілька фраз вдалося прочитати по губах
27 квiтня, 17:26

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
Хмарно, місцями невеликі дощі: прогноз погоди на 2 травня
Хмарно, місцями невеликі дощі: прогноз погоди на 2 травня
Обстріл Запоріжжя, вибухи в Криму: головне за ніч
Обстріл Запоріжжя, вибухи в Криму: головне за ніч
Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу
Замах на Стерненка, нові санкції РНБО. Головне за 1 травня
Замах на Стерненка, нові санкції РНБО. Головне за 1 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
90K
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
77K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
63K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
60K
Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua