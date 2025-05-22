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«Як із Зеленським». В Овальному кабінеті Трамп висунув низку звинувачень президенту ПАР

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Як із Зеленським». В Овальному кабінеті Трамп висунув низку звинувачень президенту ПАР
Трамп також продемонстрував присутнім відео, які буцімто доводять утиски білих громадян Південно-Африканської Республіки
фото: Reuters

На зустрічі Трампа та Рамафоси також був присутній Ілон Маск, який народився у ПАР

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з делегацією Південно-Африканської Республіки накинувся зі звинуваченнями на лідера Сиріла Рамафосу. Цю ситуацію вже порівнюють із візитом президента України Володимира Зеленського. Як передає «Главком», про це повідомляють ВВС та Радіо Свобода.

Дональд Трамп звинуватив південноафриканську владу в «геноциді» африканерів – білих нащадків голландських і французьких поселенців у ПАР. На зустрічі в Овальному кабінеті американський лідер продемонстрував відео та фотографії, які, за його словами, підтверджують ці звинувачення. 

«Як із Зеленським». В Овальному кабінеті Трамп висунув низку звинувачень президенту ПАР фото 1
фото: Reuters

Трамп також продемонстрував присутнім відео, які буцімто доводять утиски білих громадян Південно-Африканської Республіки. Одним із цих відео був документальний фільм за участю південноафриканського опозиційного політика Джуліуса Малеми, який виконує пісню, в якій звучить рядок «стріляй у бура» – йдеться про білих фермерів у ПАР. На другому, як стверджується, було зафіксовано місце поховання білих фермерів. 

Зазначається, що Сиріл Рамафоса зберігав самовладання аж до кінця пресконференції. Під час демонстрації відео він поцікавився, де вели зйомку, зазначивши, що ніколи раніше цього місця не бачив. Крім того, він засудив риторику Джуліуса Малеми, наголосивши, що висловлювання та дії опозиційного політика не відображають офіційну позицію його країни. Він додав, що проблема злочинності в країні справді існує, проте жертвами вбивств стають як білі, так і темношкірі жителі ПАР.

Як пише ВВС, оглядачі порівнюють цей скандал із прийомом Володимира Зеленського в Овальному кабінеті у лютому. На зустрічі Трампа та Рамафоси серед інших був присутній радник Трампа мільярдер Ілон Маск, який народився у ПАР. Маск не брав участі у розмові, проте, як пише ВВС, Трамп сам звернувся до нього, сказавши: «Це те, чого хотів Ілон». При цьому Трамп додав, що не хоче залучати Маска до обговорення теми дискримінації білих південноафриканців, оскільки «не вважає, що це буде справедливо щодо нього».

«Як із Зеленським». В Овальному кабінеті Трамп висунув низку звинувачень президенту ПАР фото 2
фото: AP

Попри напругу, перед від’їздом із Білого дому Сиріл Рамафоса сказав журналістам, що його зустріч із Дональдом Трампом за зачиненими дверима пройшла «дуже добре». Він додав, що чекає Трампа на саміті G20 у Йоганнесбурзі у листопаді цього року, щоб передати йому головування у G20.

Також Дональд Трамп розсердився на журналіста, який запитав літак з Катару, який прийняли США. Сталося це під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південної Африки, передає «Главком». «Пентагон оголосив, що прийме катарський літак для використання в якості Air Force One (позивний будь-якого літака ВПС США, на борту якого перебуває президент США – «Главком»)», – розпочав запитання кореспондент.

Господар Білого дому назвав журналіста «позориськом» і заявив, що треба провести розслідування щодо керівників його редакції. А також обізвав його «жахливим репортером», «недостатньо розумним» та запропонував «провалювати».

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск Південно-Африканська республіка

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